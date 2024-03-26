Eskişehir\'de 50 Yıldır Muhtarlık Yapan Kemal Mandal\'a Rakip Aday

Politika

Eskişehir'de bulunan 350 nüfuslu Akcami Mahallesi'nde 50 yıldır muhtarlık yapan Kemal Mandal'ın karşısına rakip olarak çıkan Muhtar Adayı Mert Çapar, "Kemal amcamızı emekli etmek istiyoruz. Kendisini çok seviyoruz, her zaman kalbimizde ama gençlere de yer vermesi lazım" dedi.

Odunpazarı ilçesinde bulunan ve 350 nüfusa sahip Akcami Mahallesi'nde 50 yıldır mahalleye muhtarlık yapan ve yeniden aday Kemal Mandal dikkat çekiyor. Küçük mahallede 5 aday kıyasıya yarışıyor. Mevcut muhatara çocukluğundan bu yana tanıyan ve 'Kemal Amcanın elinde büyüdüm' diyen aday Mert Çapar, "Kemal amcamızı emekli etmek istiyoruz" diyerek seçimdeki iddiasını belirtti. Yarım asırdır mahalle muhtarlığı yapan Kemal Mandal'ın bileği deyim yerindeyse bu zamana kadar hiçbir seçimde bükülmedi.

"Benimle beraber 5 muhtar adayımız mevcut"

Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde esnaflık yapan ve Akcami Mahallesi Muhtar Adayı Mert Çapar, "Muhtarımız yarım asrı devirmiş. Kendisi 50 yıldır mevcut muhtar. Biz muhtar amcamızın elinde büyümüşüzdür. Zaten ondan destur aldıktan sonra aday olduk. Bize bırakacağını söylemişti ama seçimlere son 1 ay kala devam edeceğini aktardı. Ben de burada esnaflardan gelen tepkilerden dolayı adaylığımı koydum. Muhtar amcamıza da başarılar diliyoruz. Mahallemizin 350 nüfusu, çok büyük bir yer değil. Benimle beraber 5 muhtar adayımız mevcut. Bundan dolayı da çekişmeli geçiyor. En iddialısı tabii ki de biziz. Yeni bir soluk getirip, mahallemize iyi bir gelecek sağlamak ve bunun devamında Kemal amcamızı emekli etmek istiyoruz. Kendisini çok seviyoruz, her zaman kalbimizde ama gençlere de yer vermesi lazım. Bize koltuğunu bırakırsa arkasındayız. Birinci vaadimiz, mahallemizi ticari alandan geliştirmek. İkincisi, burada çöp ve pazar olayları sıkıntılı olduğundan bu konuda halkla belediye arasında iletişim sağlamak. Üçüncüsü ise, maaşımın önemli bir kısmını ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere bağışlamak. Burada mahalle halkımızın büyük bir bölümü yaşlı olduğundan ihtiyaç sahibi insanlarımızın sayısı çok. Kaymakamlığımızın yetişemediği kısımlar var. Burada muhtarların devreye girmesi lazım" dedi. - ESKİŞEHİR