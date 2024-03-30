Eskişehir\'de Cumhur İttifakı Kortej Yürüyüşü düzenlendi

Politika

Eskişehir'de, AK Parti İl Başkanlığınca "Cumhur İttifakı Kortej Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Hamamyolu Caddesi Yediler Parkı'nda toplanan partililer, ellerinde Türk ve parti bayraklarının yanı sıra meşalelerle AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu için slogan attı.

Bando eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte, Hatipoğlu ile Cumhur İttifakı'nın Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ve Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü, vatandaşlara karanfil dağıttı.

Kortej yürüyüşü, 2 Eylül ve İsmet İnönü 1 caddelerinden geçilerek Ulus Anıtı'nda sona erdi.

Anıt alanında katılımcılara seslenen Hatipoğlu, kortejin inanılmaz bir güzellikte olduğunu söyledi.

Yürüyüşe katılan herkese teşekkür eden Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Çok güzel bir kampanya dönemi geçirdik. Hiç kimseyi karalamadık, kimseyi kötü bir şey söylemedik. Kimseye yalan, iftira atmadık. Namusumuzla düzgün bir kampanya dönemi geçirdik. Başkanlarımızla teşkilatımız çok çalıştı. Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız çok çalıştı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah 06.00'dan itibaren sandıklarımızın başında olacağız. İftarımızı da sandıkların başında açacağız. İnşallah, yarın mutlu sona ulaşacağız. Hepinizden Allah razı olsun. Çok çalıştınız."

Yürüyüşe, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan, AK Parti MKYK Üyesi Ali Demirel, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.