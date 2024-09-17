Eskişehir\'de Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm

Politika

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 2025-2029 Stratejik planına dair değerlendirmede bulundu.

Eskişehir'de deprem gerçeğinin nihayet idrak edilmeye başlandığını belirten Albayrak, "Söyleye söyleye nihayet 25 yıl sonra da olsa Eskişehir'de deprem gerçeği olduğunu büyükşehir belediyemize idrak ettirmeye başladık. 2019-2023 yılları arasında kentsel dönüşüme ayrılan kaynak bütçenin yalnızca yüzde 1'i iken 2025-2029 yıllarında kentsel dönüşüme ayrılan bütçe nihayet yüzde 19,93 olarak belirlendi ve bu konuda belediyemize tam destek veriyoruz. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ayşe Ünlüce'ye 25 yıldır süren yanlışa son verdiği için teşekkür ediyorum.

Eskişehirli hemşehrilerimiz adına önümüzdeki sürecin takipçisi olacağımızı özellikle belirtmek isterim. Sürekli polemik konusu olan ve bir türlü teslim edilemeyen Gündoğdu Mahallemizdeki 24 daire hikayesine dönmemesi en büyük temennimiz ve arzumuz." diye belirtti. - ESKİŞEHİR