Eskişehir'de Haç Figürü Tepkisi - Son Dakika
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Eskişehir'de Haç Figürü Tepkisi

Eskişehir\'de Haç Figürü Tepkisi
20.07.2026 10:19
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Memur-Sen temsilcisi Akar, parkın duvarındaki haç figürlerine sert tepki gösterdi.

Eskişehir'de bir parkın duvarlarının haç figürleri ile doldurulmasına tepki gösteren Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Akar, "Eskişehir'e bir haç dikilmediği kalmıştı, onu da yapmışlar, pes doğrusu. Müslüman mahallesine haç dikeceğinize bu şehre bir çivi çakın" dedi.

Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Akar, konuyla ilgili açıklamasında, "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) zihniyetinin Eskişehir'deki yerel yöneticileri seçildikleri günden bu yana bu milletin milli ve manevi değerlerine aykırı her türlü ucubeyi bizlere hizmet diye sunmaya devam ediyor. Çıplak kadın heykelleri, çekirdek çitleyen eşek heykeli, ikinci barlar sokağı projesi, Hal Camisi'ni yıkma projesi, Muttalip Caddesi üstündeki mezarlığı kaldırıp park çevirmeleri, TOKİ inşaatları ve Millet Bahçesi inşaatını durdurmak için mühür vurmak, Şehir Hastanesi'nin yolunu yapmayıp açılışını uzatmaya çalışmak, Hamamyolu'nu plastik yola çevirip kimsenin kullanmadığı bir ucube bir köprü yapmak, vatandaşı haraca bağlarcasına Türkiye'de hiçbir yerde görmediğimiz asfalt bedeli ve katı atık bedeli ödemeleri daha neler neler... Şimdi de Yenikent mahallesindeki parkın duvarlarını haç figürleri ile doldurmuşlar. Ey bu şehrin yerel yöneticileri, bu şehirde yaşayan insanlar sizden şehrin trafik sorununu çözmenizi bekliyor, alt geçit üst geçit battı çıktı gibi ulaşımı rahatlatacak adımlar bekliyor, şehri olduğu yerde sıkıştırıp daraltmanız yerine yeni yaşam alanları oluşturup şehri büyütüp ferahlatacak çalışmalar bekliyor, 4 kişilik bir ailenin aylık su gideri elektrik ve doğalgaz giderinin daha üstünde vatandaş evinde ne yazık ki sadece tuvalet ve banyo ihtiyacı için kullanabildiği şebeke suyunu daha ucuza kullanmak istiyor" ifadeleri yer aldı.

"Müslüman mahallesine haç dikeceğinize bu şehre bir çivi çakın"

Akar, sözlerinin devamında, "Ama maalesef bu şehri yöneten yerel yöneticiler şuanda seçildikleri partinin iç siyasi çekişmeleri içinde taht kavgası rant kavgası etmekten vatandaşın ihtiyacı olan hizmetlere zaman ayırmıyor. Yenikent Mahallesi'ndeki parkın duvarını haç figürleri ile donatmayı hizmet olarak vatandaşa yutturmaya çalışıyor. O haç işaretleri ile bezenmiş duvarın arkasında dikili bezle kaplı şeyin altında vatandaşları nasıl bir sürpriz bekliyor yaşayıp göreceğiz. Bu şehri yöneten yerel yöneticiler, bırakın böyle abuk sabuk ecnebi işlerle uğraşmayı da size oy verip başa getirmiş vatandaşa hizmet üretin. Müslüman mahallesine haç dikeceğinize bu şehre bir çivi çakın" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

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