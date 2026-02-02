Başkan Albayrak: "Şehirde sel varken, vatandaş evinde elini yıkayacak su bulamadı"

ESKİ Genel Müdürlüğü'nün önünde açıklama yapan AK Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak, "Şehir sel görüntüleriyle boğuşurken, aynı saatlerde Eskişehirli evinde elini yıkayacak suyu bulamadı" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, Porsuk Nehri su alma noktasında yaşanan seviye düşüklüğü nedeniyle yeterli su temin edilemediğini dün akşam duyurdu. Yapılan açıklamadan kısa bir sonra kentin çeşitli noktalarında su kesintisi yaşandı. Son zamanlarda benzer su kesintilerinin artması sebebiyle vatandaş mağduriyet yaşadı.

"Şehirde sel varken, vatandaş evinde elini yıkayacak su bulamadı"

ESKİ Genel Müdürlüğü'nün önünde bu konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak, "Bugün burada bulunmamızın sebebi, Eskişehir'de aylardır yaşanan su krizinin artık bir yerel yönetim fiyaskosuna dönüşmüş olmasıdır. Yaşananlar münferit bir arıza değil; plansızlığın, öngörüsüzlüğün ve liyakatsizliğin sonucudur. Son 1 ay içinde Eskişehir'de yaşananlar, açık bir yönetim zaafını gözler önüne sermiştir. Tepebaşı'nda günler süren kesintiler, haftalardır çözülemeyen Kalabak Suyu tedarik sorunu ve son olarak Pazar günü hiçbir hazırlık yapılmadan, hiçbir bilgilendirme yapılmadan şehrin büyük bölümünde suların kesilmesiyle ortaya çıkan tablo nettir: En ufak bir yağmurda sokaklarımız göle dönüyor, evlerimizde musluklardan su akmıyor. Dün akşam bunun en çarpıcı örneğini yaşadık, şehir sel görüntüleriyle boğuşurken aynı saatlerde Eskişehirli evinde elini yıkayacak suyu bulamadı. Bu çelişkinin adı şudur: Dışarıda yağmur var, evde yok ve bu, tam anlamıyla '-mış gibi' belediyeciliktir. Hizmet varmış gibi, plan varmış gibi, altyapı güçlüymüş gibi" ifadelerini kullandı.

İstifa talebi

Bu mağduriyete sebep olanların istifa etmesi ve haklarında soruşturma başlatılması yönünde çağrıda bulunan Başkan Albayrak, "ESKİ'nin bütçesi neden Eskişehir'in su güvenliği için kullanılmak yerine, belediyenin başka harcama kalemlerine aktarılmaktadır?" sorusunu ilgili kurum yetkililerine yöneltti. - ESKİŞEHİR