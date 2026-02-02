Başkan Albayrak: "Şehirde sel varken, vatandaş evinde elini yıkayacak su bulamadı" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Başkan Albayrak: "Şehirde sel varken, vatandaş evinde elini yıkayacak su bulamadı"

Başkan Albayrak: "Şehirde sel varken, vatandaş evinde elini yıkayacak su bulamadı"
02.02.2026 15:08  Güncelleme: 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak, ESKİ Genel Müdürlüğü önünde yaptığı basın toplantısında, şehirdeki su krizini ve yaşanan su kesintilerini eleştirdi. Albayrak, vatandaşların su bulamamasının yerel yönetim fiyaskosu olduğunu söyledi.

ESKİ Genel Müdürlüğü'nün önünde açıklama yapan AK Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak, "Şehir sel görüntüleriyle boğuşurken, aynı saatlerde Eskişehirli evinde elini yıkayacak suyu bulamadı" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, Porsuk Nehri su alma noktasında yaşanan seviye düşüklüğü nedeniyle yeterli su temin edilemediğini dün akşam duyurdu. Yapılan açıklamadan kısa bir sonra kentin çeşitli noktalarında su kesintisi yaşandı. Son zamanlarda benzer su kesintilerinin artması sebebiyle vatandaş mağduriyet yaşadı.

"Şehirde sel varken, vatandaş evinde elini yıkayacak su bulamadı"

ESKİ Genel Müdürlüğü'nün önünde bu konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak, "Bugün burada bulunmamızın sebebi, Eskişehir'de aylardır yaşanan su krizinin artık bir yerel yönetim fiyaskosuna dönüşmüş olmasıdır. Yaşananlar münferit bir arıza değil; plansızlığın, öngörüsüzlüğün ve liyakatsizliğin sonucudur. Son 1 ay içinde Eskişehir'de yaşananlar, açık bir yönetim zaafını gözler önüne sermiştir. Tepebaşı'nda günler süren kesintiler, haftalardır çözülemeyen Kalabak Suyu tedarik sorunu ve son olarak Pazar günü hiçbir hazırlık yapılmadan, hiçbir bilgilendirme yapılmadan şehrin büyük bölümünde suların kesilmesiyle ortaya çıkan tablo nettir: En ufak bir yağmurda sokaklarımız göle dönüyor, evlerimizde musluklardan su akmıyor. Dün akşam bunun en çarpıcı örneğini yaşadık, şehir sel görüntüleriyle boğuşurken aynı saatlerde Eskişehirli evinde elini yıkayacak suyu bulamadı. Bu çelişkinin adı şudur: Dışarıda yağmur var, evde yok ve bu, tam anlamıyla '-mış gibi' belediyeciliktir. Hizmet varmış gibi, plan varmış gibi, altyapı güçlüymüş gibi" ifadelerini kullandı.

İstifa talebi

Bu mağduriyete sebep olanların istifa etmesi ve haklarında soruşturma başlatılması yönünde çağrıda bulunan Başkan Albayrak, "ESKİ'nin bütçesi neden Eskişehir'in su güvenliği için kullanılmak yerine, belediyenin başka harcama kalemlerine aktarılmaktadır?" sorusunu ilgili kurum yetkililerine yöneltti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Eskişehir, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Albayrak: 'Şehirde sel varken, vatandaş evinde elini yıkayacak su bulamadı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı
Gelecek Partisi’nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu’nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor Gelecek Partisi'nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu'nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor
Sel sularının altında kalan çukura düştü O anlar kameralarda Sel sularının altında kalan çukura düştü! O anlar kameralarda
Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı
Denizde erkek cesedi bulundu Kimliği belirlendi Denizde erkek cesedi bulundu! Kimliği belirlendi
85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz 85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz

16:37
Haseke’de Suriye bayrağı göndere çekildi
Haseke'de Suriye bayrağı göndere çekildi
16:36
Savunmaya duvarı ördüler Süper Lig devine kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi
Savunmaya duvarı ördüler! Süper Lig devine kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi
15:09
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu Kafası kayıp
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp
15:07
Atatürk KYK Yurdu’nda Skandal: 4 Sanığa Hapis İstemi
Atatürk KYK Yurdu'nda Skandal: 4 Sanığa Hapis İstemi
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 16:49:12. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Albayrak: "Şehirde sel varken, vatandaş evinde elini yıkayacak su bulamadı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.