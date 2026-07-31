Eskişehir'de Yangın Müdahale Ekip Binası Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Yangın Müdahale Ekip Binası Açıldı

Eskişehir\'de Yangın Müdahale Ekip Binası Açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yumaklı, son 3 günde 218 yangına müdahale edildiğini, hedefin süreyi 10 dakikaya indirmek olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir'de katıldığı Orman Yangınları İlk Müdahale Ekip Binası Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Son 3 günde ülkemiz genelinde 138'i orman dışında olmak üzere 218 yangına müdahale edildi. Bu yangınların 213'ü tamamen kontrol altına alındı" dedi.

Eskişehir ile Kütahya sınırındaki Takmak mevkiinde, Orman Genel Müdürlüğü ve Eti Gıda iş birliğiyle yapımı tamamlanan Orman Yangınları İlk Müdahale Ekip Binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törere katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadeledeki son verileri paylaşarak, ilk müdahale sürelerinin önemine vurgu yaptı.

"Hedefimiz müdahale süresini 10 dakikaya indirmek"

Yangınlara müdahalede zamanın hayati olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Kıymetli basın mensupları, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Yangınlarla mücadelede ilk müdahale ekiplerinin önemi çok büyük. 11 dakika, şu andaki ortalama yangınlara müdahale süremiz. Bunun 10 dakikaya indirilmesi bile çok ciddi bir alanın, çok ciddi bir bölgenin belki de tehlikeden korunmasına sebep olabilecek, yol açabilecek bir zaman dilimi. Belki 1 dakika çok önemli gibi görülmeyebilir ama hayati olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bu yılki hedefimiz bunu 10 dakikaya indirmek. Bu ilk müdahale binası da işte bu 1 dakikaya sahip olma adına bizim için önemli bir etken olacak" ifadelerini kullandı.

"Son 3 günde 218 yangına müdahale edildi"

Konuşmasında son günlerde yaşanan yangınlara ilişkin güncel verileri de paylaşan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Rüzgarların çok şiddetli bir periyoda girdiğini bir hafta öncesinden her türlü iletişim kanalını kullanarak kamuoyumuzla paylaşmıştık. Sadece bizler değil; meteoroloji, AFAD ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları riskleri paylaştı. 29 Temmuz'da başladı şiddetli rüzgarlar. O tarihten bu yana kadar, son 3 günde ülkemiz genelinde 138'i orman dışında olmak üzere 218 yangına müdahale edildi. Bu yangınların 213'ü tamamen kontrol altına alındı. Mevcutta devam eden 5 yangın var: Balıkesir Gömeç, Antalya Alanya, Mersin, Gülnar. Bu alanlarda yangınlarda büyük ölçüde kontrol sağlandı. Şu anda bu alanların içerisinde risk arz etmeyecek, işin doğasında olan tütmelerin dışında bir problem görünmüyor."

"Türkiye genelinde 882 ilk müdahale ekip binası bulunuyor"

Türkiye'deki yangınla mücadele altyapısına dair teknik verileri de aktaran Bakan Yumaklı, "Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından Türkiye sathında bin 600 ilk müdahale noktası var. Burada arkadaşlarımız konuşlandırılmış vaziyette. Yine ayrıca yangın riski taşıyan bölgelerde toplam 882 adet de orman ilk müdahale ekip binası bulunuyor. Bu kadar yaygın bir ağ, yangına müdahale etme süresini 11 dakikadan 10 dakikaya indirmek konusunda son derece etkili. Açılışını yaptığımız bu bina Eskişehir, Kütahya ve Bilecik dahil 3 ile birden hizmet verebilecek konumda" dedi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Politika, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Politika Eskişehir'de Yangın Müdahale Ekip Binası Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sultangazi’de motosikletli çocuğa silahlı saldırı Sultangazi'de motosikletli çocuğa silahlı saldırı
Akrabalar arasında tartışma kavgaya dönüştü: 6 yaralı Akrabalar arasında tartışma kavgaya dönüştü: 6 yaralı
Önder Sav CHP’den istifa etti, Savcı Sayan adak kesti Önder Sav CHP'den istifa etti, Savcı Sayan adak kesti
İsrail ordusunda isyan: Onlarca asker silahlarını bırakıp üssü terk etti İsrail ordusunda isyan: Onlarca asker silahlarını bırakıp üssü terk etti
Aydın ve Balıkesir’de orman yangını Havadan ve karadan müdahale devam ediyor Aydın ve Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
FIFA’dan Hatayspor’a “6 puan“ silme cezası FIFA'dan Hatayspor'a "6 puan" silme cezası

18:25
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi
18:21
Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı
Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı
18:09
Arnavutköy’de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
17:33
Binali Yıldırım’ın kapısını açan görevlinin kapısını da başkası açtı
Binali Yıldırım'ın kapısını açan görevlinin kapısını da başkası açtı
17:16
İsrailli diplomattan Netanyahu’yu çıldırtacak Türkiye sözleri
İsrailli diplomattan Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye sözleri
17:09
Stadyum hıncahınç dolu TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park’ta yapılıyor
Stadyum hıncahınç dolu! TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park'ta yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 18:42:47. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Yangın Müdahale Ekip Binası Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.