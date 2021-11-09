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Eskişehir'deki muhacirlerden Bulgaristan seçimleri değerlendirmesi - Son Dakika

Eskişehir'deki muhacirlerden Bulgaristan seçimleri değerlendirmesi

09.11.2021 14:15
Eskişehir'deki muhacirlerden Bulgaristan seçimleri değerlendirmesi

Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu Başkanı Seyfettin Çalışkan, Bulgaristan'da 14 Kasım günü yapılacak seçimle ilgili "Pazar günü üçüncü kez yenilenecek seçimlerde sürdürülebilir bir hükümet kurulmasını arzu ediyoruz" dedi.

Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu Başkanı Seyfettin Çalışkan, Bulgaristan'da 14 Kasım günü yapılacak seçimle ilgili "Pazar günü üçüncü kez yenilenecek seçimlerde sürdürülebilir bir hükümet kurulmasını arzu ediyoruz" dedi.

Bulgaristan'da genel seçimler üçüncü kez Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birleştirilerek 14 Kasım günü yapılacak. Eskişehir'de çifte vatandaşlıkları bulunanların oy kullanabilmeleri için Odunpazarı ve Tepebaşı bölgelerinde birer sandık kurulacak.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu Başkanı Seyfettin Çalışkan, "Bulgaristan demokrasisine katkı sağlamak gerek Bulgaristan'da yaşayan, Türk vatandaşlarımızın gerekse Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların haklarını korumak, sorunlarını çözmek adına müdahil oluyoruz. Komşumuz Bulgaristan'ın önümüzdeki Pazar günü üçüncü kez yenilenecek seçimlerde sürdürülebilir bir hükümet kurulmasını arzu ediyoruz" dedi.

Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu başkanı Seyfettin Çalışkan, günün birlik günü ve geleceğe sahip çıkma günü olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

"Bulgaristan'da 14 Kasım 2021de yapılacak olan seçimler konusunda görüşmelerde bulunarak parlamento seçimlerinde Bulgaristan'da aday olarak seçimlere katılan Bulgaristan Türklerini destekleme kararı aldık. Ayrıca Bulgaristan Türkü olan Mustafa Karadayı'nın da Cumhurbaşkanı adayı olduğunu camiamıza önemle hatırlatmak isteriz. Uzun süredir Bulgaristan'da istikrar sağlamak adına art arda yapılan seçimlerin yorgunluğunu yaşayan Çifte vatandaş olan seçmenlerimize çağrımız 14 Kasım'da kurulacak olan sandıklara giderek Bulgaristan'ın istikrarına katkıda bulununuz. Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonuna bağlı 10 federasyon ve balkan camiası ile ilgili olarak kurulan tüm sivil toplum kuruluşlarına 14 Kasım 2021'de büyük görev düşmektedir. Bu görev seçim gününe kadar oy verme hakkı olan vatandaşlarımıza ulaşılarak onları bilgilendirmek kullanılacak olan her oyun önemini hatırlatmaktır. Seçim günü ise sandığa giderek vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için oylarını kullanmasını sağlamak, ulaşım ve benzeri konularda yardımcı olmak. Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu 14 Kasım'da Bulgaristan'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için çifte vatandaşlara yaptığımız çalışmalarda Türkiye çapında destek olan valiliklerimize, belediyelerimize ve tüm STK'lara teşekkür ediyoruz". - ESKİŞEHİR

Eskişehir'deki muhacirlerden Bulgaristan seçimleri değerlendirmesi

Bulgaristan, Eskişehir, Pazar, Kasım, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Eskişehir'deki muhacirlerden Bulgaristan seçimleri değerlendirmesi - Son Dakika


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