Eskişehir'e 3 milyon metrekarelik yeni sanayi alanı - Son Dakika
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Eskişehir'e 3 milyon metrekarelik yeni sanayi alanı

12.03.2022 17:04
Eskişehir'e 3 milyon metrekarelik yeni sanayi alanı

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı makamında ziyaret ederek Eskişehir'de açılacak 3 milyon metrekarelik yeni sanayi alanı ile ilgili bilgiler verdi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı makamında ziyaret ederek Eskişehir'de açılacak 3 milyon metrekarelik yeni sanayi alanı ile ilgili bilgiler verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı makamında ziyaret eden Çalışkan, Eskişehir sanayisi hakkında bilgi alışverişinde bulundu. İkili arasında, Eskişehir'de açılacak 3 milyon metrekarelik yeni sanayi alanıyla ilgili görüşme gerçekleşti. Öte yandan Çalışkan, Bakan Varank'ın önümüzdeki günlerde Eskişehir'i ziyaret edeceği bilgisini aktardı. - ESKİŞEHİR

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Mustafa Varank, Eskişehir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Eskişehir'e 3 milyon metrekarelik yeni sanayi alanı - Son Dakika


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