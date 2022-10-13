Eskişehir haberi | Tepebaşı Belediyesinden asılsız iddialara yanıt

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, son günlerde kamuoyunda yer bulan 2023 yılı mali bütçesine ilişkin asılsız iddialara açıklama getirdi.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri 2023 yılı mali bütçesi konusunda, AK Parti'li Meclis Üyesi Emre Aydın'ın iddialarından sonra yaptığı açıklama şu şekilde:

"Tepebaşı Belediyesi'nin 2023 yılı mali bütçesi konusunda, AKP'li Meclis Üyesi Emre Aydın'ın asılsız ve art niyetli açıklamaları neticesinde, kamuoyunu doğru bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.

Aydın açıklamasında Özel Kalem Müdürlüğü'ne ayrılan bütçenin abartılı olduğunu belirterek, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bütçesi ile kıyaslamada bulunmuştur. Müdürlüklerin görev ve sorumlulukları, faaliyet raporunda detaylı şekilde anlatılmaktadır. Emre Aydın'ın vakit bulup okuyamadığı anlaşılan raporumuzda, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün kırsal mahallelerimize yol, park, temizlik vb. hizmetler götüren bir müdürlük olmadığı açıkça bellidir. Tepebaşı Belediyesi, kırsal mahallelerimizdeki bu hizmetleri Fen İşleri Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü gibi müdürlüklerimiz aracılığı ile sürdürmektedir.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün temel görevi ise Kent ve Kırsal arasındaki eğitim, sağlık, ekonomi ve sosyal, kültürel farklılıkların dengeye kavuşturulması, kırsal nüfusun yerinde kalkındırılması için üretime yönelik destek amaçlı projeler yapmaktır.

Eleştirilen Özel Kalem Müdürlüğümüzün 2023 yılı bütçesi, belediyemiz toplam bütçesinin yüzde 1,2'sine tekabül etmektedir. Geriye dönüp baktığımızda 2008 yılı bütçesinin sadece yüzde 5'i, 2009 yılı bütçesinin de sadece yüzde 3'lük bölümü Özel Kalem Müdürlüğü'ne ayrılmıştır. Özel Kalem Müdürlüğü, 2023 yılı bütçemizden aldığı pay ile 31 müdürlüğümüz arasında 15'inci sırada yer almaktadır.

Tüm bu verilerin ışığında bir kez daha ve net bir şekilde belirtmek isteriz ki; Tepebaşı Belediyesi gerçek dışı ifadeler ile lekelenebilecek bir kurum değildir. Tepebaşı'nda yıllardır sunulan kaliteli ve eşitlikçi hizmeti en iyi bilenler, kent merkezimizin yanı sıra kırsal mahallelerimizin sakini Eskişehirlilerdir.

Tepebaşı; yapılan gerçek dışı ve art niyetli saldırılara karşın hayata geçirdiği çalışmaları ile ülkeye örnek olmaya, tüm imkanları ile daima ilçe halkına hizmet etmeye, projeleri ile ismini dünyaya duyurmaya devam edecektir." - ESKİŞEHİR