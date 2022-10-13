Eskişehir haberi | Tepebaşı Belediyesinden asılsız iddialara yanıt - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir haberi | Tepebaşı Belediyesinden asılsız iddialara yanıt

13.10.2022 15:00
Eskişehir haberi | Tepebaşı Belediyesinden asılsız iddialara yanıt

Eskişehir gelişmesine göre Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, son günlerde kamuoyunda yer bulan 2023 yılı mali bütçesine ilişkin asılsız iddialara açıklama getirdi.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, son günlerde kamuoyunda yer bulan 2023 yılı mali bütçesine ilişkin asılsız iddialara açıklama getirdi.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri 2023 yılı mali bütçesi konusunda, AK Parti'li Meclis Üyesi Emre Aydın'ın iddialarından sonra yaptığı açıklama şu şekilde:

"Tepebaşı Belediyesi'nin 2023 yılı mali bütçesi konusunda, AKP'li Meclis Üyesi Emre Aydın'ın asılsız ve art niyetli açıklamaları neticesinde, kamuoyunu doğru bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.

Aydın açıklamasında Özel Kalem Müdürlüğü'ne ayrılan bütçenin abartılı olduğunu belirterek, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bütçesi ile kıyaslamada bulunmuştur. Müdürlüklerin görev ve sorumlulukları, faaliyet raporunda detaylı şekilde anlatılmaktadır. Emre Aydın'ın vakit bulup okuyamadığı anlaşılan raporumuzda, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün kırsal mahallelerimize yol, park, temizlik vb. hizmetler götüren bir müdürlük olmadığı açıkça bellidir. Tepebaşı Belediyesi, kırsal mahallelerimizdeki bu hizmetleri Fen İşleri Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü gibi müdürlüklerimiz aracılığı ile sürdürmektedir.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün temel görevi ise Kent ve Kırsal arasındaki eğitim, sağlık, ekonomi ve sosyal, kültürel farklılıkların dengeye kavuşturulması, kırsal nüfusun yerinde kalkındırılması için üretime yönelik destek amaçlı projeler yapmaktır.

Eleştirilen Özel Kalem Müdürlüğümüzün 2023 yılı bütçesi, belediyemiz toplam bütçesinin yüzde 1,2'sine tekabül etmektedir. Geriye dönüp baktığımızda 2008 yılı bütçesinin sadece yüzde 5'i, 2009 yılı bütçesinin de sadece yüzde 3'lük bölümü Özel Kalem Müdürlüğü'ne ayrılmıştır. Özel Kalem Müdürlüğü, 2023 yılı bütçemizden aldığı pay ile 31 müdürlüğümüz arasında 15'inci sırada yer almaktadır.

Tüm bu verilerin ışığında bir kez daha ve net bir şekilde belirtmek isteriz ki; Tepebaşı Belediyesi gerçek dışı ifadeler ile lekelenebilecek bir kurum değildir. Tepebaşı'nda yıllardır sunulan kaliteli ve eşitlikçi hizmeti en iyi bilenler, kent merkezimizin yanı sıra kırsal mahallelerimizin sakini Eskişehirlilerdir.

Tepebaşı; yapılan gerçek dışı ve art niyetli saldırılara karşın hayata geçirdiği çalışmaları ile ülkeye örnek olmaya, tüm imkanları ile daima ilçe halkına hizmet etmeye, projeleri ile ismini dünyaya duyurmaya devam edecektir." - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Emre Aydın, Tepebaşı, AK Parti, Aydın, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Eskişehir haberi | Tepebaşı Belediyesinden asılsız iddialara yanıt - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:05 Fenerbahçe taraftarından Güney Kıbrıs'ta Atatürk'lü mesaj! Açılan pankart beğeni topladı
20:01 Irak Parlamentosu, Abdullatif Reşid'i Cumhurbaşkanı seçti
19:17 Rangers'ta umduğunu bulamayan Rıdvan Yılmaz için Galatasaray harekete geçebilir!
18:31 AEK Larnaca-Fenerbahçe maçında Arda Güler sürprizi! İlk 11'ler netleşti
17:45 Bakan Yanık, üniversite öğrencilerine yapılacak ulaşım desteğinin detaylarını paylaştı! İşte kişi başı alınacak ödeme
17:32 Dini nikahlı eşini öldürüp cesedi yakan katilden kan donduran sözler: Cesedi yaktım ama cani değilim
17:33 Sosyal medya düzenlemesinde tartışmalara sebep olan 29. madde TBMM Genel Kurulu'ndan geçti
17:24 Fenerbahçe'de Arda Güler tehlikesi! Rekor kazanç hesaplanırken yok pahasına gidebilir
17:13 Otobüse almadığı 17 yaşındaki genç tarafından bıçaklanan şoför yaşamını yitirdi
17:06 Şanlıurfa'da bir adam husumetli olduğu kişiyi önce bıçakladı, sonra dövdü! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 20:28:40. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir haberi | Tepebaşı Belediyesinden asılsız iddialara yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement