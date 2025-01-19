Eskişehir İhracatı 4,5 Milyar Dolar - Son Dakika
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Politika

Eskişehir İhracatı 4,5 Milyar Dolar

Eskişehir İhracatı 4,5 Milyar Dolar

AK Parti İl Başkanı Albayrak, 2024'te Eskişehir'in 4,5 milyar dolarlık ihracat yaptığını açıkladı.

19.01.2025 15:20
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AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, 115 bin çalışan istihdamı ile 2024 yılında Eskişehir olarak 4,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı.

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, KOSGEB, Ticaret İl Müdürlüğü ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü vasıtasıyla son 10 yılda Eskişehir'e sunulan desteklerle ortaya çıkan istatistiklerle ilgili bilgi paylaştı. Albayrak'ın sosyal medya hesabından açıkladığı bilgilere göre; 18 bin 500 KOBİ'ye toplam 288 milyon TL, bin 170 girişimciye 57 milyon TL, 345 kadın girişimciye 6,5 milyon TL ve 7 büyük kooperatife toplamda 5,5 milyar TL kredi desteği verildi. Ayrıca, bin 461 sanayi sicil belgesi ve 115 bin çalışan ile 2024 yılında Eskişehir olarak 4,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

"Devletimiz her daim milletinin yanında"

Başkan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Devletimiz her daim milletinin yanında. Eskişehir için dertleniyor, güzel şehrimiz için üretmeye ve üreten kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Politika, AK Parti, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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