Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle oluşturulacak Et Entegre Tesisi'nin temel atma törenine katıldı.

Mihalıççık Belediyesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki organizasyon, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Aksakal, törende yaptığı konuşmada Mihalıççık'ın sevginin temellerinin atıldığı, Yunus Emre'nin insanların yüreklerine sevgiyi yerleştirdiği bir ilçe olduğunu söyledi.

Böylesine güzel bir yatırımın ilçeye kazandırılmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Aksakal, "Biz, birlik ve beraberlik içinde, belediye başkanımızla, belediyedeki tüm meclis üyelerimizle, partililerimizle ve Mihalıççık halkıyla, sağcısıyla solcusuyla, Mihalıççık'ın insanlarıyla gönül gönüle hizmetlerimize devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Aksakal, Mihalıççık Belediyesinin tarımsal kalkınmaya büyük önem verdiğini belirtti.

İlçede ağustos ayında 46. Geleneksel Mihalıççıklılar Günü ve Kiraz Festivali'nin gerçekleştirildiğini hatırlatan Aksakal, şunları kaydetti:

"O dönemde, belediyemizin kendi imkanlarıyla ürettiği 20 ton kirazımız oldu. Bu, bizim, Demokratik Sol Partinin, 'kalkınma, köyden ve köylüden başlar' anlayışının tezahür ettiği ve hayat bulduğu bölgelerin başındadır Mihalıççık."

Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum da tesisin Eskişehir ve ilçe için önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.

Tesisin Haziran 2027'de faaliyete geçmesini planladıklarını anlatan Çorum, "Tarım ve hayvancılık, ülkemizin olmazsa olmazlarından. Mutlaka kendi kendimize yetmemiz gereken bir alan. Belediyeciliğin temel hizmetleri dışındaki amaçlarımızdan biri de tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkı sunmak." dedi.

Yunusemre Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İsmail Hakkı Yavuz ile TKDK Eskişehir İrtibat Sorumlusu Uğur Tanrıverdi'nin de katılımcılara hitap ettiği organizasyonda dua edildi, kurban kesildi.

Organizasyon, tesisin temeline ilk harcın dökülmesiyle sona erdi.