Eşme Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
Eşme Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı

Eşme Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı
22.04.2026 15:09
Uşak'ın Eşme ilçesi Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, suçlamalar nedeniyle görevden alındı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Uşak'ın Eşme ilçesi Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Uşak ili Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, hakkında 'İcbar Suretiyle İrtikap', 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Eşme Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/15 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yılmaz Tozan, Politika, Uşak, Eşme, Son Dakika

Son Dakika Politika Eşme Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Eşme Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
