Eşme Belediye Başkanvekili 27 Nisan'da belirlenecek
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eşme Belediye Başkanvekili 27 Nisan'da belirlenecek

Eşme Belediye Başkanvekili 27 Nisan'da belirlenecek
22.04.2026 23:16  Güncelleme: 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak Valiliği, Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldığını ve yeni belediye başkan vekili seçiminin 27 Nisan'da yapılacağını duyurdu.

Uşak Valiliğince yapılan açıklamaya göre; "Uşak ili Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, yürütülen soruşturma kapsamında Eşme Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/15 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır. Yılmaz Tozan, tutuklanma kararı nedeniyle İçişleri Bakanlığının 22 Nisan 2026 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca; Eşme Belediye Meclisinin Belediye Başkanvekilini seçmek üzere, Eşme Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda 27 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 14.00'te toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür. Belirtilen tarih ve saatte Eşme Belediyesi Meclis üyelerinin katılımıyla Eşme Belediye Başkanvekili seçimi yapılacaktır." ifadelerine yer verildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uşak Valiliği, Yılmaz Tozan, Tutuklama, Politika, Eşme, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 23:47:46. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.