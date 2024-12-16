''Esnaf kan ağlıyor'' diyen muhalefete 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'lı yanıt - Son Dakika
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Politika

''Esnaf kan ağlıyor'' diyen muhalefete 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'lı yanıt

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AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül'e Meclis'te konuşması sırasında muhalefet sıralarından ''Esnaf kan ağlıyor'' tepkisi geldi. Akgül gelen tepkilere ''Esnafımıza 1,5 milyon liraya kadar kredi kullandırılmakta. Esnafın yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim'' diyerek yanıt verdi.

16.12.2024 13:44  Güncelleme: 14:01
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri görüşülüyor. AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül görüşmelerde söz aldı.

"RAKAMLAR BÜYÜMENİN GÖSTERGESİ"

"Bundan önce hazırladığımız 22bütçede Türkiye'nin her alanında ihyasını ve inşasını el birliğiyle gerçekleştirdik. Milletten aldığımız her bir kuruşu yine milletimize kaynak ve hizmet olarak döndürdük" diyenAkgül, şunları söyledi:

"Ticaret Bakanlığı ihracat rakamlarında rekorlar kırmaya devam ediyor. Böylece istihdamımız ve kişi başına düşen milli gelirimiz artıyor. 2002 yılında 238 milyar dolar olan gayri safi yıllık hasıla 2023 yılında 1 trilyon 130 milyar dolara çıktı. 3 bin 608 dolar olan kişi başına düşen milli gelir bugün 13 bin 243 dolara yükseldi. İstihdamda 2002 yılında aktif çalışan sayısı 19 milyon civarındayken 2024 yılında bu rakamlar 32 milyon 800 bine yaklaştı. İşte bu rakamlar büyümenin ve kalkınmanın en büyük göstergesidir.''

MUHALEFETE"ERDOĞAN"LI TEPKİ

Akgül'ün "Kefalet verebilen kooperatif sayısı 402 iken 2024 yılında bini geçti" sözleri üzerine muhalefet sıralarından, "Esnaf kan ağlıyor başkan,borç alıyorlar. Ayakta duramıyorlar" tepkisi geldi. Akgül ise "teşekkür ederim" diyerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Esnafımıza 1,5 liraya kadar kredi kullandırılmakta. Usta ve genç girişimciler ile kaybolmaya yüz tutan meslekler içim 300 bin liraya kadar yüzde 0 faizli kredi kullandırılmakta. Bursa'da daha çoğunu kullandırıyorum ben. 2002 yıllarına kadar 152 milyon liraydı bugün ise 544 milyar lira devlet destekli kredi kullandırıldı. Esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımıza sonuna kadar teşekkür ederim. Yiğitler şehrimiz Yozgat'a 2002'den bu yana devlet yatırımını alan ilk 10 arasındadır."

\'\'Esnaf kan ağlıyor\'\' diyen muhalefete \'Cumhurbaşkanı Erdoğan\'lı yanıt

Abdulkadir Akgül, Milletvekili, AK Parti, Politika, Ekonomi, Türkiye, Yozgat, Son Dakika

Son Dakika Politika ''Esnaf kan ağlıyor'' diyen muhalefete 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'lı yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • D Celik:
    Akp. Iyicene terbiyesiz olmayan basladi 39 4 Yanıtla
  • Gökhan Kara:
    Faiz ne oldu onada deyin sayın bakan 40 3 Yanıtla
  • Apo Kara:
    Lavoka bak sen sanki kediyi hibe ediyor esnaf daha çok borç batağına giriyor millet perişan ya geçen bir müşteri geldi 2 tl nakit parası yok kredi kartından çek diyor abi maaş bitti yaz günah hem vatandaşı bitirdiniz hem de esnafı 35 1 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    hangi esnaf kan ağlıyor masal okumayın, hangi işletmeye gitsen sıra var müşteri var 4 27 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    esnaf kan ağlıyor küçük esnaf bitti can çekişiyor büyük balıklar küçük esnafı yuttu 29 2 Yanıtla
  • Ateş:
    Ya bu kadarda teşekkür sırasına girmeyin. 27 1 Yanıtla
  • Sebahattin Yakar:
    adam tam bir yalamacl 21 1 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Yalama yalanini sihim 18 2 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    milletle kafa yapmaya devam.Sen teşekkürünü et de.Esnafin kan ağladığı gerçeği değişmiyor sayın vekil. 15 1 Yanıtla
  • Refik Durmua:
    küçük esnafı bir yandan vergi bir yandan pos cihazları bir yandan kiralar esnafın 3 ortağı var birinci ortak devlet ikinci ortak mal sahibi üçüncü ortak ise bankalar pos cihazindan çöker yüzde 4 banka alır sanki kredi veriyor vergi desen gıda sektörü can çekişiyor yüzde 1 le gelen KDV satışta yüzde 10 la çıkıyor yazık bu esnaflara gidin Starbuckslara para basan şahıslara yüklendin yazık küçük esnaflar bu ülkenin en çok vergi ödeyen kişileridir 13 1 Yanıtla
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