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Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı - Son Dakika

Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı

15.12.2021 11:41

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, cebinden çıkardığı 20 lirayı ziyaret ettiği esnafa takdim etti. Sarıgül, parayı görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan esnafa "1.5 sene sonra bu parayla başbakanlığa geleceksin" dedi.

Sosyal medyayı aktif kullanan siyasetçilerin başında gelen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, son olarak kestane satan bir esnafı ziyaret etti.

CEBİNDEN 20 LİRA ÇIKARTIP VERDİ

Esnafın derdini dinleyen Sarıgül, daha sonra cebinden çıkardığı 20 lirayı takdim etti. Sarıgül, esnafa verdiği 20 lirayı saklamasını ve bir buçuk yıl sonra Başbakanlığa kendisiyle görüşmeye gelmesini istedi.

PARAYI GÖREN ESNAF ŞAŞIRDI

Sarıgül'ün verdiği 20 lirayı görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan esnaf, "Bunu hatıra olarak saklayacağım" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.

Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı

Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Esnaf, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı - Son Dakika
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