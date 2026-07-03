Esnafın Sorunları Giderek Artıyor

KIRŞEHİR (İHA) – Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya, esnafın en büyük sorunlarının azalan müşteri yoğunluğu, artan iş yeri kiraları ve yükselen işletme maliyetleri olduğunu belirterek, yerel ekonominin güçlendirilmesine yönelik adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Kent merkezindeki iş yerlerini ziyaret ederek, esnafın talep ve önerilerini dinleyen Kaya, çarşıdaki hareketliliğin geçmiş yıllara göre azaldığını söyledi. Kaya, "Esnafımız yalnızca kendi işletmesini ayakta tutmanın mücadelesini vermiyor. Aynı zamanda ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyor. Görüştüğümüz birçok işletme sahibi, müşteri sayısındaki düşüş ve artan kira giderleri nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadığını ifade ediyor. Çarşıdaki sessizlik hepimizi düşündürmeli" dedi.

Artan elektrik, su, personel ve diğer işletme giderlerinin de esnaf üzerindeki yükü artırdığını belirten Kaya, küçük işletmelerin desteklenmesinin şehir ekonomisinin canlı tutulması açısından önemli olduğunu söyledi. Kaya, "Kırşehir'in ekonomik hayatının temel taşlarından biri esnafımızdır. Esnafın ayakta kalması, şehrin sosyal ve ekonomik yapısının korunması anlamına gelir. Bu nedenle hem yerel hem de merkezi düzeyde esnafı rahatlatacak çözümler geliştirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Ziyaret ettiği işletmelerde vatandaşların da görüşlerini dinleyen Kaya, Anahtar Parti olarak sahada olmaya ve toplumun farklı kesimlerinin sorunlarını gündeme taşımaya devam edeceklerini belirtti. - KIRŞEHİR