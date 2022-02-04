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ESOB Başkanı Keskin'den Belediye Başkanı Gürkan'a ziyaret - Son Dakika

ESOB Başkanı Keskin'den Belediye Başkanı Gürkan'a ziyaret

04.02.2022 15:47
ESOB Başkanı Keskin'den Belediye Başkanı Gürkan'a ziyaret

Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 2022 yılı Genel Kurulu'nda göreve yeniden seçilen ve aynı zamanda MESOB Başkanı olan Şevket Keskin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ziyarette bulundu.

Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 2022 yılı Genel Kurulu'nda göreve yeniden seçilen ve aynı zamanda MESOB Başkanı olan Şevket Keskin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ziyarette bulundu.

Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ve MESOB Başkanı Şevket Keskin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın her daim esnafla iç içe olduğunu belirterek, başarılarının devamını diledi. MESOB Başkanı Keskin, "Öncelikle başkanıma başarılar diliyorum. Başkanım her zaman esnafın içerisinde. Bizlere yaptığı ziyaretten dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızın çalışmalarından dolayı herkesin memnun olduğunu görüyorum. Bu da bizi gerçekten memnun ediyor. Ben çalışma hayatında başarılar diliyorum. Bugün başkanımızın yükü gayet zor. Çünkü köyler artık mahalle oldu, mahallelere yetişmesi lazım. İlçelerin bütün ağırlığı keza öyle. Belki merkezde bunu bilmezler ama ilçelere gittiğimiz zaman Selahattin Başkanın yaptığı hizmetleri esnaf ve vatandaşlar söyleyip teşekkür ettiğini ben duydum. Bunu ileteyim size üzerimde bir borç olarak kalmasın. Bütün ilçelerdeki, köylerdeki ve mahallelerdeki arkadaşların ve vatandaşımızın size çok çok selamları var. Hepsi Allah razı olsun diyor. Elinden geldiği kadar bize yardımcı oluyor diyorlar" şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, "Hakikaten Şevket Keskin Başkan Malatya için önemli bir değerdir. Bugün esnaf birliklerimizin sektör bazında seçimleri yapılmaktadır. Bu da Şevket Başkanımızın ESOB Başkanı olması ve Divan Başkanı olarak da bu işleri yürütmesi Malatya'da bir huzurun teminatı olarak görüyoruz. Kendilerinin esnafımıza göstermiş olduğu bu ilgi, alakalarından ve huzurlu ortamı tesis etmesinden dolayı da teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

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Selahattin Gürkan, Şevket Keskin, Malatya, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ESOB Başkanı Keskin'den Belediye Başkanı Gürkan'a ziyaret - Son Dakika


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