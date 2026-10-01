Etiyopya, Asmara elçiliğini kapatıp 10 Eritreli diplomatı istenmeyen kişi ilan etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Etiyopya, Asmara elçiliğini kapatıp 10 Eritreli diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Etiyopya, Asmara'daki büyükelçiliğini kapatıp Addis Ababa'da görevli 10 Eritreli diplomatı istenmeyen kişi ilan etti. Diplomatlardan 48 saat içinde ülkeyi terk etmeleri istenirken, karara Eritre'nin doğrudan ve dolaylı düşmanca tavırları gerekçe gösterildi.

ADDİS Etiyopya, Eritre'nin başkenti Asmara'daki büyükelçiliğini kapatma kararı aldığını ve Addis Ababa'da görev yapan 10 Eritreli diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiğini duyurdu.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eritre'nin sergilediği "doğrudan ve dolaylı düşmanca tavırlar" nedeniyle Asmara'daki büyükelçiliğin kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Etiyopya'da görev yapan 10 Eritreli diplomatın, ülkenin ulusal güvenliğini tehdit eden ve Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ni ihlal eden faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan edildiği ve bu kişilerden 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiği vurgulandı.

Eritre hükümetine gerilimi artıran eylemlerden kaçınma çağrısı yapılan açıklamada, Etiyopya'nın anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesinden yana olduğunun altı çizildi.

Etiyopya'nın kuzeyinde federal güçlerle isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında yeniden başlayan çatışmalar, Tigray'ın güneyi ile komşu Afar bölgesine yayıldı.

Etiyopya yönetimi Eritre'yi TPLF'ye destek vermekle suçlarken, Eritre iddiayı reddetti. Federal hükümet ile TPLF arasındaki önceki çatışmalar, 2022'de imzalanan Pretoria Anlaşması'yla durmuştu.

Kaynak: AA
Dış PolitikaAddis AbabaGüvenlikEtiyopyaPolitikaEritreDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Leroy Sane’ye şok Okan Buruk kararını verdi Leroy Sane'ye şok! Okan Buruk kararını verdi
Annesini öldürmekten yargılanan Tuğyan’ın mahkemedeki ilk sözleri: Düşerken ben görmedim Annesini öldürmekten yargılanan Tuğyan'ın mahkemedeki ilk sözleri: Düşerken ben görmedim
Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi Vekillerle tek tek tokalaştı Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi! Vekillerle tek tek tokalaştı
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler Kararından döndüremediler Ronaldo için havaalanına kadar gittiler! Kararından döndüremediler
19:42
İngiliz Bakan, Manchester City’i sarsan haberi verdi: Premier Lig’den ihraç edilebilirler
İngiliz Bakan, Manchester City'i sarsan haberi verdi: Premier Lig'den ihraç edilebilirler
19:23
Bahçeli’den Yeni Parti’nin Meclis’i terk etmesine tepki: Siyasi açıdan çok doğru olmadı
Bahçeli’den Yeni Parti’nin Meclis’i terk etmesine tepki: Siyasi açıdan çok doğru olmadı
19:08
TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz’ın oğlu da bahis listesinde
TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ın oğlu da bahis listesinde
18:59
Arkadaşından Tuğyan’ı yakacak sözler: Güllü’yü kalçasından tutup aşağı attı
Arkadaşından Tuğyan'ı yakacak sözler: Güllü’yü kalçasından tutup aşağı attı
18:04
AK Parti’de Fatma Betül Sayan Kaya’nın yerine yeni atama
AK Parti'de Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine yeni atama
17:46
Fenerbahçe’ye FIFA’dan beklenen müjdeli haber geldi
Fenerbahçe'ye FIFA'dan beklenen müjdeli haber geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 20:01:07. #7.13#
SON DAKİKA: Etiyopya, Asmara elçiliğini kapatıp 10 Eritreli diplomatı istenmeyen kişi ilan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei