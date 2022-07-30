Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fındık alım fiyatı ortalama 54 lira (2)

EVDE ÇAY DAVETİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'daki toplu açılış töreni öncesinde kendisini çay içmeye davet eden Öztürk ailesinin evine tören sonrası konuk oldu. Burada aile üyeleri ile bir süre sohbet eden Erdoğan, ikram edilen çayı içti. Ev ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesi'nde toplantıya katılan Erdoğan, Ordu- Giresun Havalimanı'na gelerek, uçakla İstanbul'a hareket etti.
Mustafa KIRLAK/ ORDU,
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