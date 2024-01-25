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AK Parti Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, esnaf ziyaretleriyle seçim çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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AK Parti Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, esnaf ziyaretleriyle seçim çalışmalarına devam ediyor

AK Parti Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Kümbet ve Esentepe Mahallelerinin esnaflarıyla bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi. Eroğlu, esnafın şehre değer kattığını ve Tokat'ın gelişimine katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi ve esnaflarla birlikte kararlar alındığını vurguladı.

AK Parti Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, esnaf ziyaretleriyle seçim çalışmalarına devam ediyor
25.01.2024 - 10:35,  Güncelleme: 10:36
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AK Parti Tokat Belediye Başkan adayı ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, seçim çalışmalarına esnaf ziyaretleriyle devam ediyor.

Her gün bir bölge esnafıyla buluşan ve istişare toplantıları yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, bugün de Kümbet ve Esentepe Mahallelerinin ortak noktası olan Taş Köprü Mevkii bölgesi esnaflarıyla bir araya geldi. Samimi ve sıcak bir ortamda sohbet havasında geçen toplantıda esnafların istek ve taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat'a esnaflarla birlikte yön verdiklerini belirtti.

Esnaflara hitaben yaptığı konuşmada 10 yıllık süreçte yapılan çalışmaları tek tek anlatan Başkan Eroğlu; "Bu şehre yapılacaklarla ilgili esnafımız bize yön veriyor. Esnaf kardeşlerimiz bu şehre değer katıyor. Şehrin ekonomisine yön veriyor. Esnaf büyürse şehir büyür, esnaf gelişirse şehir gelişir. Esnafımız bu şehrin, bu mahallenin, bu sokakların her şeyidir. O bölge sakinlerinin dostu, ağabeyidir. Bunun için Ahilik geleneğinden gelen esnaflarımız bizim için her zaman öncelikli olmuştur. Tokat'ımız tarihi ve doğasıyla herkesin hayran kaldığı bir şehirdir. Bu aziz şehre sevdalıyız. 10 yıl boyunca sizlere hizmet etmenin onurunu gururunu yaşadık. İnşallah verdiğiniz bu görevi layıkıyla yerine getirebilmişimdir. Hizmetler yaparak, projelerimizi bir bir hayata geçirerek ve en önemlisi de gönüller yaparak bugünlere geldik. Bu şehre hep birlikte yön verdik, geliştirmeye çalıştık. Birlikte karar verdik.

Projelerimizi birlikte oluşturduk geliştirdik. Kanal Tokat projemiz şehrimize farklı bir vizyon kattı. Karadeniz bölgesinin incisi haline geldi. Kapalı Pazar yerimizi, Meydan projemizi yaptık. Sulusokak bölgesindeki onlarca tarihi değeri ortaya çıkararak Sokak Sağlıklaştırma çalışmalarımızı restorasyon çalışmalarımızı tamamladık" dedi.

Esnaflarla buluşma programında Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na; AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ali Çalışkan, İl Gençlik Kolları Başkanı Avukat Rasül Akyürek ve teşkilat üyeleri eşlik etti.

Esnaf toplantısının ardından Başkan Eroğlu, Karşıyaka Mahallesi Orhangazi Bulvarındaki esnafları ziyaret ederek, işlerinde kolaylıklar diledi. - TOKAT

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika AK Parti Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, esnaf ziyaretleriyle seçim çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika


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