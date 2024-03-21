Cumhur İttifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, seçim çalışmalarını tam sürat devam ettirirken, '5 Yılda 40 Vizyon Projesi' de vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip ediliyor.
Özellikle İlçe sınırları içinde bütün sokak ve ana arterlerde kamera sistemlerinin konulmasına yönelik hazırlanan proje ile suç ve suç unsurlarının önlenebilmesi ve suçluların yakalanması için emniyet teşkilatına destek öngörülüyor. Proje kapsamında Aziziye'de giriş çıkışlar ile önemli noktalarda konulması amaçlanan kamera sistemleri ile Aziziye İlçesinin tam güvenliği sağlanacak. Bu sayede ilçede güvenlik kameralarıyla suç oluşumunda caydırıcılık sağlanacağını dile getiren Başkan Adayı Tavlaşoğlu, "31 Mart seçimleri sonrasında göreve geldiğimiz zaman ilk yapacağımız projelerden birisi kent güvenlik amera sistemlerinin tesisi olacak. Emniyet güçleri ile de işbirliği içinde olacağız. Daha güvenli Aziziye için bu projelerimizi hayata geçirmek bizim için çok önemli" diye konuştu.
Okul Yollarında Trafik Düzenlemesi
Öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında sürekli artan kaza ve benzeri sorunların önlenmesi için de Cumhur İttifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, 40 Vizyon Proje içerisinde okul giriş çıkışlarının düzenlenmesi konusunda da çalışma yürütecek. Başkan Adayı Tavlaşoğlu, "Hepimizin göz bebeği evlatlarımızın güvenilir bir şekilde okula gidip gelmelerinin sağlanması için belediyeler olarak gayret göstermek zorundayız. Göreve geldiğimiz takdirde çok önem arz eden okul giriş ve çıkışlarında trafik düzenlemesi ve güvenliğin sağlanması için çalışmalarımız olacak. Bu sayede evde ebeveynlerimiz huzur içinde çocuklarını okula gönderecek." dedi. - ERZURUM
Son Dakika › Politika › Eyüp Tavlaşoğlu, Aziziye'de güvenlik ve trafik düzenlemesi için projelerini açıkladı - Son Dakika
Eskişehir'in Emek Mahallesi'nde muhtar adayı olan down sendromlu Mücahit Kırdaş, seçim çalışmaları kapsamında kapı kapı dolaşarak pide dağıtıyor. Kırdaş, vatandaşların Ramazan aylarını tebrik ederken desteklerini de istiyor. Her gün yaklaşık 800 kişiyle tokalaşan ve en az 200 adet pide dağıtan Kırdaş, Ramazan ayının sonuna kadar bu hizmeti sürdürmeyi planlıyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen tır ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasıyla ilgili Saray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adil soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Bakan Tunç, 3 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini belirtti.
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İYİ Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özer Kayalı ve İYİ Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Behçet Alp, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e 'kumpas' kurulduğunu iddia eden Can Başar'ın açıklamalarını yargıya taşıdı. CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, dosyanın Emniyet'e sevk edildiğini ve hızlı bir sonuç almayı umduklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Kayseri'deki mitinge katılmak üzere şehre geldi. Erkilet Havaalanı'nda Down sendromlu öğrenciler ve protokol tarafından karşılanan Erdoğan, otobüsle miting yapacağı Cumhuriyet Meydanı'na hareket etti.
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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel 'şüpheli' olarak ifadeye çağırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma sürdürülüyor.
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