Eyüp Tavlaşoğlu, Aziziye'de güvenlik ve trafik düzenlemesi için projelerini açıkladı - Son Dakika
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Politika

Eyüp Tavlaşoğlu, Aziziye'de güvenlik ve trafik düzenlemesi için projelerini açıkladı

Eyüp Tavlaşoğlu, Aziziye\'de güvenlik ve trafik düzenlemesi için projelerini açıkladı

Cumhur İttifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, seçim çalışmalarını sürdürürken, '5 Yılda 40 Vizyon Projesi' ile ilçede güvenlik ve trafik düzenlemesi sağlanmasını hedefliyor.

21.03.2024 12:40  Güncelleme: 12:44
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Cumhur İttifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, seçim çalışmalarını tam sürat devam ettirirken, '5 Yılda 40 Vizyon Projesi' de vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

Özellikle İlçe sınırları içinde bütün sokak ve ana arterlerde kamera sistemlerinin konulmasına yönelik hazırlanan proje ile suç ve suç unsurlarının önlenebilmesi ve suçluların yakalanması için emniyet teşkilatına destek öngörülüyor. Proje kapsamında Aziziye'de giriş çıkışlar ile önemli noktalarda konulması amaçlanan kamera sistemleri ile Aziziye İlçesinin tam güvenliği sağlanacak. Bu sayede ilçede güvenlik kameralarıyla suç oluşumunda caydırıcılık sağlanacağını dile getiren Başkan Adayı Tavlaşoğlu, "31 Mart seçimleri sonrasında göreve geldiğimiz zaman ilk yapacağımız projelerden birisi kent güvenlik amera sistemlerinin tesisi olacak. Emniyet güçleri ile de işbirliği içinde olacağız. Daha güvenli Aziziye için bu projelerimizi hayata geçirmek bizim için çok önemli" diye konuştu.

Okul Yollarında Trafik Düzenlemesi

Öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında sürekli artan kaza ve benzeri sorunların önlenmesi için de Cumhur İttifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, 40 Vizyon Proje içerisinde okul giriş çıkışlarının düzenlenmesi konusunda da çalışma yürütecek. Başkan Adayı Tavlaşoğlu, "Hepimizin göz bebeği evlatlarımızın güvenilir bir şekilde okula gidip gelmelerinin sağlanması için belediyeler olarak gayret göstermek zorundayız. Göreve geldiğimiz takdirde çok önem arz eden okul giriş ve çıkışlarında trafik düzenlemesi ve güvenliğin sağlanması için çalışmalarımız olacak. Bu sayede evde ebeveynlerimiz huzur içinde çocuklarını okula gönderecek." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Eyüp Tavlaşoğlu, Aziziye'de güvenlik ve trafik düzenlemesi için projelerini açıkladı - Son Dakika

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