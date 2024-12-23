Eyüpsultan Belediyesi\'nde 90 Milyon TL\'lik İcra Sorununa Çözüm Bulundu

Politika

Eyüpsultan Belediyesi'nde 90 milyonluk icra geriliminde anlaşma sağlandı

İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi, çöp toplama hizmeti sunan bir şirketin 90 milyon TL tutarındaki alacağı nedeniyle başlatılan icra işlemiyle karşı karşıya kaldı. Sabah saatlerinde belediye binasına gelen avukatlar ve icra memurları haciz işlemi başlatmak üzere hazırlık yaparken, taraflar arasında anlaşma sağlandı.

Eyüpsultan Belediyesi'ne çöp toplama araçları kiralayan şirket, iş bitiminden sonra geçen 3 ay boyunca ödeme planı sunulmaması nedeniyle hukuki süreci başlatmıştı. Bugün sabah saatlerinde belediyeye gelen ekipler, haciz işlemi için hazırlık yaptı. Ancak sürecin ilerlemesi sırasında belediye yetkilileri ve şirket avukatları arasında yapılan görüşmeler yapıldı. Görüşmeler neticesinde ödeme konusunda iki taraf arasında anlaşma sağlandı. Bunun üzerine haciz için gelen nakliye aracı ve işçiler geri döndü.

"Belediye olumlu yaklaştı ve uzmanla zemini doğdu"

Haciz işleminin gerçekleşmediğini söyleyen Avukat Erdal Avcı, "Rakamı yüksekliği sebebiyle uzun süren bir müzakere yürüttük. Ama sonunda belediye olumlu yaklaştı ve uzmanla zemini doğdu. O sebeple uzlaşma sağlayacağımız umuduyla bugünkü haczi sonlandırdık. Olumsuz bir durum yok. Burada geliş amacımız hacizdi. Ancak sonrasında belediye başkanı konuda olumlu yaklaşıp çözüm konusunda uzlaşma zeminini oluşturunca buna ihtiyaç kalmadı ve kamyonu geri döndürdük. Dosyanın detaylarını şu anda paylaşmayayım. Ama uzlaşma zemini var. Sanıyorum sonuca erdireceğiz" diye konuştu.