Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, esnaflardan ilgi gördü - Son Dakika
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Politika

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, esnaflardan ilgi gördü

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, esnaflardan ilgi gördü

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği esnaftan ilgi gördü. Şanlıurfa'nın tarihi çarşılar bölgesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kuş, esnafın taleplerini dinleyerek sohbet etti.

28.02.2024 16:27  Güncelleme: 16:31
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Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği esnaftan ilgi gördü.

Belediye Meclis Üyeleri Mahir Öge, Yakup Kılınç ve meclis üyesi adayı Halil Zıt ile birlikte Şanlıurfa'nın tarihi çarşılar bölgesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yüzlerce esnafı iş yerlerinde ziyaret etti. Esnafın taleplerini dinleyerek sohbet eden Başkan Mehmet Kuş, "Halkımızla gönül bağımız, muhabbetimiz ilk günkü heyecanla devam ediyor. Bizleri bağırlarına basan esnaf ve vatandaşlarımızla ilçemizi birlikte yönetmeye devam edeceğiz inşallah" dedi.

Başkan Mehmet Kuş'un AK Parti'den yeniden belediye başkan adayı gösterilmesini çok olumlu karşılayan ve tebriklerini ileten çarşı esnafı da, "Biz ondan razıyız, Allah da razı olsun" diyerek desteklerini ifade ettiler. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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