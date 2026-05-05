Eyyüp Kadir İnan\'dan İzmir Çevre Yolu\'nun ücretli olacağı iddialarına yalanlama

05.05.2026 21:02
İzmir'de son günlerde gündeme gelen çevre yolunun özelleştirileceği ve ücretli olacağı yönündeki iddialara tepki gösteren AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Ortaya atılan iddiaların büyük bir yalan ve iftira olduğunu vurgulayan İnan, Karayolları Genel Müdürlüğünün de gerekli açıklamayı yaparak tartışmalara son noktayı koyduğunu söyledi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin 27. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan İnan, kent gündemine ve küresel gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Çevre yolu iddiaları üzerinden yürütülen tartışmalara değinen İnan, "İzmir Çevre Yolu'nun özelleştirileceği ve ücretli olacağı yönündeki iddialar külliyen iftiradır. Bu, müthiş bir iddia değil, müthiş bir yalandır. Karayolları Genel Müdürlüğümüz de bu yalanlara noktayı koymuştur" dedi.

Küresel krizlere rağmen ülkenin güçlü duruşunu koruduğunu ve yatırımcılar için cazip hale getirildiğini aktaran İnan, "Bu fırtınalı denizde Türkiye gemisini sağ salim limana yanaştıran en büyük güvencemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tecrübeli liderliğidir. Vatandaşımızın aşını ve işini korumak, esnafımızın tezgahını ayakta tutmak, üretim çarklarının dönmesini sağlamak ve hayat pahalılığıyla amansız mücadele etmek en temel önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

Ticaretin damarları kesildi

İzmir'in Çankaya bölgesindeki esnafın çeşitli uygulamalarla zor durumda bırakıldığını savunan İnan, "Şair Eşref Bulvarı'nda, Basmane'de, Talatpaşa'da, İkiçeşmelik'te sırf esnafı dışlamak için otobüs duraklarının yerleriyle dahi oynadılar. Bit Pazarı'nın itibarını sarsmak için yapmadıklarını bırakmadılar. Biz ise yeniden Çankaya'nın damarlarına kan gitsin diye Basmane çukurunu hayata kazandırmak istiyoruz" diyerek bölgenin yeniden canlandırılacağını dile getirdi

Kazanan İzmir olacak

İzmir Limanı üzerinden yürütülen tartışmalara da dikkati çeken İnan, limanın yerli sermaye tarafından işletileceğini belirterek, "Varlık Fonu ve Albayraklar Grubu limanı işletmeyi devralıyor. Oraya milyarlık altyapı yatırımı yapılacak. Şehrin içine yıllardır bir hançer gibi saplanan o limanı tekrar şehirle barıştıracağız. Liman tam kapasite çalışacak. Esnaf kazanacak, liman kazanacak, İzmir kazanacak" diye konuştu.

Çeşme Projesi için destek çağrısı

Kent ekonomisi açısından Çeşme Projesi'nin kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan İnan, her sene iki milyar doları İzmir ticaretine kazandıracak devasa bir projeden bahsettiklerini aktardı. Projenin el birliğiyle hayata geçirilmesi durumunda sadece iki sene içerisinde 20 milyar lira yatırımın doğrudan kente geleceğini ve 100 bin gence istihdam sağlanacağını dile getiren İnan, tüm siyasi partilere destek çağrısında bulunarak siyasi çekişmelerin bir kenara bırakılmasını ve kentin geleceği için ortak bir adım atılması gerektiğini ifade etti.

İnan, konuşmasının ardından İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına seçilen Yalçın Ata ve yönetimini tebrik etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

