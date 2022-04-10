Fadıloğlu'ndan 10 Nisan kutlaması - Son Dakika
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Fadıloğlu'ndan 10 Nisan kutlaması

10.04.2022 14:21
Fadıloğlu'ndan 10 Nisan kutlaması

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Polisimizin, ülkemizin ve vatandaşlarımızın huzuru ve esenliği için var gücüyle çalışmaya devam edeceğine olan inancım tamdır" ifadesine yer verdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Polisimizin, ülkemizin ve vatandaşlarımızın huzuru ve esenliği için var gücüyle çalışmaya devam edeceğine olan inancım tamdır" ifadesine yer verdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, "Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece-gündüz fedakarca görev yapan Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamasını temin etmek için yetkisini kanunlardan alarak görev yapan bu güzide teşkilatımız, güvenlik ve özgürlük dengesini sağlama konusunda ciddi bir vazife ifa etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Polis; asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır." dediği gibi polis teşkilatımız, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne sonsuza dek sahip çıkacaktır. Zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, dürüst ve özverili çalışma anlayışıyla üstlendiği her görevi yerine getiren emniyet mensupları, insan haklarına saygılı, vatandaşlarımıza karşı hoşgörülü, yüksek disiplin anlayışına sahip, güler yüzlü ve yardımsever olmasıyla da milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahiptir. Her alanda günün gerektirdiği yeniliklere adapte olarak kendini geliştiren ve son teknolojiyi kullanan polis teşkilatımız, suç oluşmadan suçu önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarla tüm dünyada örnek gösterilen başarılara imza atmaktadır. Polisimizin, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de her türlü zorluğun üstesinden geleceğine, ülkemizin ve vatandaşlarımızın huzuru ve esenliği için var gücüyle çalışacağına olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimiz için iftihar kaynağı olan Türk Polis Teşkilatımızın 177. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, tüm emniyet mensuplarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

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Polis Haftası, Şehitkamil, Polis, Nisan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Fadıloğlu'ndan 10 Nisan kutlaması - Son Dakika


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