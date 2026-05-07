Faili Meçhul Cinayetlere Zamanaşımı Kaldırılabilir

07.05.2026 18:10
Selçuk Özdağ, TBMM'nin faili meçhul cinayetlerde zamanaşımını kaldırabileceğini belirtti.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Eğer siyasi irade varsa TBMM gerekli düzenlemeyi yapar. Siyasal nitelik taşıyan faili meçhul cinayetlerde zamanaşımı kaldırılır." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki pek çok cinayetin gerçekten faili bilinmediği için değil, faili bilindiği halde ortaya çıkarılmadığı için "faili meçhul" olarak kaldığını ileri sürdü.

Özdağ, yaşam hakkını korumak ve ihlal edildiğinde etkin bir soruşturma yürütmenin anayasal bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Adalet Bakanlığı bünyesinde "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı" kurulmasını değerli bulduklarını aktaran Özdağ, "Bu dosyalar neden şimdi tetkik ediliyor? Bugüne kadar neden beklenmiştir? Eğer bugün bir irade ortaya konuluyorsa bu irade neden yıllar önce ortaya konulmadı? Eğer bugün, 'ucu nereye giderse gitsin araştıracağız' deniyorsa geçmişte bu söz neden hayata geçirilmedi?" diye sordu.

Zamanaşımı konusunun bu tartışmanın en kritik başlıklarından biri olduğuna işaret eden Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı suçlar vardır ki sadece bireylere karşı işlenmiş suçlar değildir. Bu suçlar topluma karşı işlenmiştir. Demokrasiye, kamu düzenine karşı işlenmiştir. Buradan açıkça ifade ediyoruz, eğer siyasi irade varsa TBMM gerekli düzenlemeyi yapar. Siyasal nitelik taşıyan faili meçhul cinayetlerde zamanaşımı kaldırılır. Dünyada bunun örnekleri vardır. İnsanlığa karşı suçlarda nasıl zamanaşımı uygulanmıyorsa toplumsal hafızayı hedef alan bu cinayetlerde de uygulanmamalıdır. Bu sadece hukuki bir tercih değil, aynı zamanda ahlaki bir zorunluluktur ve gerekliliktir."

Faili meçhul cinayetlerde yalnızca insanların değil aynı zamanda fikirlerin, umutların, toplumsal uzlaşma ihtimalinin hedef alındığını söyleyen Özdağ, "Bugün geçmişe baktığımızda şunu net bir şekilde görüyoruz, bu cinayetler belirli dönemlerde yoğunlaşmış, belirli toplumsal kesimlere hedef almış ve çoğu zaman siyasal atmosferi gerginleştirerek şekillendiren araçlar, aparatlar haline gelmiştir." dedi.

Kaynak: AA

