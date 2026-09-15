Fakıbaba Niğde\'de parti il başkanlığını ziyaret etti, Aksaray mitingini duyurdu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Eşref Fakıbaba, Niğde'de partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Ziyarette İYİ Parti İl Başkanı Kağan Alış ve partililerle görüşen Fakıbaba, 19 Eylül'de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun katılımıyla Aksaray'da miting düzenleyeceklerini söyledi.

Fakıbaba, ardından Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alim Yeşil, Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar ve Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Fahri Eker'i ziyaret etti.