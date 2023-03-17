Fakıbaba'nın, harabeye dönen Şanlıurfa için ortaya attığı "Askeri kanal" iddiası olay yarattı

Sel felaketi nedeniyle Şanlıurfa'da 16, Adıyaman'da ise 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sokakları çamurla kaplanan Şanlıurfa'daki en can alan yer ise Abide Kavşağı oldu.

FAKIBABA'DAN TARTIŞMA YARATACAK İDDİA

Konuyla ilgili dikkat çeken söylemlerde bulunan eski Şanlıurfa Belediye Başkanı ve AK Parti Milletvekili, İYİ Parti Genel Başkan Baş Danışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba, sel felaketi öncesinde kent yöneticilerinin ihmal ve sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Sözcü'ye konuşan Fakıbaba, "Facia 'Geliyorum' diyor. 3-4 gün önce alarm veriliyor. O alarm verildiği zaman sadece belediyeler değil, sayın Vali de var bunun içerisinde. Esasında, Cavsak Deresi'nin ağzı güvenlik nedeniyle askeriyenin (Tugay) içerisine kapalı. Görüntülere bakın, askeriyenin içerisinden su akıyor buraya. Yağmur suyu değil bu. Derenin ağzı tıkanmış, tıkandığı için dereden taşıyor. Eğer orada temizlik yapılmamışsa, su bir yerlerden taşarak geliyor ve direk Abide Kavşağı'na yöneliyor. Yani, Maşuk'tan, büyük yerleşim alanlarından taşan su olduğu gibi bu kavşağın içerisine geliyor ve çıkamıyor" dedi.

"ASKERİYE İLE GÖRÜŞÜLEBİLİRDİ"

Açıklamasının devamında sel felaketi öncesi askeriye ile görüşüp kanalın birkaç günlüğüne açılması ricasında bulunulabileceğini ifade eden Fakıbaba, "Mazgallar temizlenseydi sel suları buradan akarak Cavşak Deresi'ne gidecekti. Eğer, önceden dere kenarlarındaki işyerleri ve evler boşaltılmış olsaydı mazgallar daha önce belediyeler tarafından temizlenmiş olsaydı, bu kavşaklar ulaşıma kapatılarak araçların girmesine izin verilmemiş olsaydı böyle bir facia yaşanmazdı" şeklinde konuştu.

AK PARTİ'DEN İSTİFA EDİP İYİ PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

Ahmet Eşref Fakıbaba, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hem milletvekilliğinden hem de AK Parti'den istifa ettiğini açıklamıştı. Fakıbaba, "2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum" demişti.