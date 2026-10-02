Faruk Dinç, Kudüs'ün fethi yıl dönümünde ümmete siyonizme karşı birlik çağrısı yaptı - Son Dakika
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Faruk Dinç, Kudüs'ün fethi yıl dönümünde ümmete siyonizme karşı birlik çağrısı yaptı

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HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Kudüs'ün fethinin yıl dönümünde İslam ümmetine siyonizme karşı birlik çağrısı yaptı. Dinç, güçlerini birleştirip Selahaddin Eyyubi gibi ümmet olarak kenetlenmeleri gerektiğini söyledi.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, İslam ümmetinin siyonizme karşı birlik olmasını isteyerek, "Gücümüzü birleştirerek tıpkı Selahaddin Eyyubi gibi ümmet olarak kenetlenmek zorundayız." dedi.

Dinç, Meclis'teki basın toplantısında, bugün Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethinin yıl dönümü olduğunu belirtti.

Bugünlerde en çok ihtiyaç duydukları anlayışın Selahaddin Eyyubi'nin anlayışı olduğunu ifade eden Dinç, Selahaddin Eyyubi'nin farklılıkları bir tarafa bırakarak Kudüs'ü özgürleştirdiğini dile getirdi. Dinç, şunları söyledi:

"Bugün de bize düşen farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak Filistin'de, Gazze'de soykırım işleyen siyonizme yönelmektir. Bugün tüm insanlığın özgürlüğü Kudüs'ten geçer. Kudüs, özgür olmadığı müddetçe insanlık özgür olmaz. Çünkü dünya barışının önündeki en büyük engel siyonizmdir. İslam ümmeti olarak kaynağımız var, nüfusumuz var ama birliğimiz yok. Bugün bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz en önemli konu birliktir. Gücümüzü birleştirerek tıpkı Selahaddin Eyyubi gibi ümmet olarak kenetlenmek zorundayız. Yoksa siyonizmin sömürü düzeni İslam ümmetini sömürmeye ve katletmeye devam edecektir."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Faruk Dinç, Kudüs'ün fethi yıl dönümünde ümmete siyonizme karşı birlik çağrısı yaptı - Son Dakika
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