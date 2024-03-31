Düzce'de resmi olmayan sonuçlara göre seçimi bir kez daha AK Parti adayı Faruk Özlü kazandı. Özlü, "Şükranlarımı sunuyorum" diyerek kendisine oy veren seçmenlere teşekkür etti.
Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den yeniden Düzce Belediye Başkanı seçilen Faruk Özlü açıklama yaptı. Özlü, "Seçim kampanyamız boyunca benimle birlikte yol yürüyen, emek veren ve AK Partimiz için gecesini gündüzüne katan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Milletvekillerimize, il başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, seçim koordinasyon merkezimize, kadın ve gençlik kollarımıza, belediye meclis üyesi adaylarımıza ve ekip arkadaşlarıma gösterdikleri büyük gayret için şükranlarımı sunuyorum. Seçim çalışmalarımız boyunca bizleri yalnız bırakmayan, davamıza gönül veren, Düzce'mizin geleceği için bizlere inanan, güvenen ve her daim yanımızda olan tüm hemşehrilerimden Allah razı olsun. 31 Mart yerel seçimlerinde sandık başına giderek bana ve kadrolarıma 5 yıl daha Düzce'mize hizmet yetkisi verdiğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Seçim sürecinde aramıza nifak tohumları ekmeye çalışanlara, yolunu kaybedenlere, aklınızla dalga geçenlere, barış ve kardeşlik iklimimize zarar verenlere, seçimi bir şov malzemesine dönüştürenlere ve sizin iradenizi hafife alanlara pirim vermediniz. Düzce'mizi yeniden emin ellere teslim ettiniz. Tercihinizi gerçek belediyecilikten, ilkeli ve dürüst kadrolardan yana kullandınız. Verdiğiniz oylarla AK Partimize ve bana olan güveninizi dosta düşmana gösterdiniz. Artık seçim geride kaldı. Bugünden itibaren tıpkı geçen 5 yılda olduğu gibi şehrimiz için projeler üretmeye, kalıcı eserlere imza atmaya, verdiğimiz sözleri tutmaya ve sizlerin desteğine layık olabilmek için durup dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Bir kez daha 31 Mart seçim sonuçlarının ülkemiz, milletimiz ve Düzce'miz için hayırlı olmasını diliyor, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum" dedi. - DÜZCE
Son Dakika › Politika › Faruk Özlü, Düzce Belediye Başkanı seçildi - Son Dakika
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Zeydan Karalar, seçimlerde ittifak olmamasına rağmen 10 puan farkla Adana'da seçim kazanmanın değerini vurgulayarak, Adanalı kardeşlerine teşekkür etti. Karalar, Adana'yı bölgenin incisi, öncüsü ve lideri yapma iddiasında olduklarını belirtti.
Resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Binası'nda partililerle buluştu. Büyükkılıç, seçilen başkanlara tebriklerini ileterek, şehrin iradesine saygı duyduğunu belirtti.
Aydın'da yerel seçim sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Mustafa İberya Arıkan seçimi kazandı. Arıkan, Söke'de yapılan seçimlerde birinci olarak çıktı ve teşekkür konuşması yaptı.
Şırnak'ta seçim sonrası çıkan olaylarda aralarında DEM Parti İl Başkanı Abdullah Güngen'in olduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde yapılan yerel seçimlerde mevcut Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Erol, resmi olmayan sonuçlara göre en fazla oy alarak seçimi kazandı. Erol, destek verenlere teşekkür etti ve ilçeyi daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğini belirtti.
2024 Yerel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre CHP'li Dursun Mirza, Bandırma Belediye Başkanı oldu. Bandırma'da seçim yarışını kazanan Mirza, zaferini kutladı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 51.54, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.31 oy aldı. İzmir'in ilçelerinde ise CHP Adayı çoğunluğu elde etti.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 63.29, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.44 oy aldı. Ankara'nın ilçelerinde ise CHP adayı birçok ilçede önde görünüyor.
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, belediye önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Yavaş, "Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşehrilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankaralının helal oylarıyla tüm Türkiye’de 'Mansur Yavaş Belediyeciliği' tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni, rakibimiz için çalışan hemşehrilerimiz de değildir. Bizler onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok’tur. Geçen seçimden hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler ve kaybetmeye de devam edecekler" dedi.
Sinop'ta yapılan yerel seçimlerde Metin Gürbüz Sinop Belediye Başkanı seçildi. Gürbüz, destekçilerine teşekkür ederek Sinop'u yeniden kazanacaklarını söyledi.
31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın, oy sayımında önde götürüyor.
Bitlis merkezde resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti'li birçok kişi kutlama yaptı. AK Parti adaylarından Nesrullah Tanğlay, Abdullah Akbaba, Yavuz Gülmez, Yahya Şam, Emrullah Yıldırım, Vahdettin Barlak ve Mümin Erol seçildi.
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