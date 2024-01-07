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Faruk Özlü, Düzce Belediye Başkanı olarak yeniden aday gösterildi - Son Dakika
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Faruk Özlü, Düzce Belediye Başkanı olarak yeniden aday gösterildi

AK Parti'li Faruk Özlü, Düzce Belediye Başkanı olarak yeniden aday gösterildi. Özlü, kentte meşaleler ve tulum eşliğinde coşkuyla karşılandı. Konuşmasında kalıcı işler yaptıklarını vurgulayan Özlü, vatandaşlardan destek istedi.

Faruk Özlü, Düzce Belediye Başkanı olarak yeniden aday gösterildi
07.01.2024 - 23:20,
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DÜZCE Belediye Başkanı olarak yeniden aday gösterilen AK Parti'li Faruk Özlü, kentte meşaleler ve tulum eşliğinde çalınan şarkılarla karşılandı. Partisinin il başkanlığında konuşan Başkan Özlü, "Bizim siyasetimiz, bizim siyaset yapma tartımız eser bırakma siyasetidir. Biz günübirlik işlerle siyaset yapmadık." dedi.

İstanbul'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında Düzce Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Düzce Belediye Başkanı AK Parti'li Faruk Özlü, kentte meşaleler ve tulum eşliğinde coşku ile karşılandı. Yaklaşık 2 bin partili tarafından karşılanan Özlü, AK Parti Düzce İl Başkanlığına geçti. Partisinin il başkanlığında konuşan Özlü, hep kalıcı işler yaptıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız benim bir dönem daha belediye başkanlığı yapmam konusunda irade beyan ettiler. Beni Düzce Belediye Başkan Adayı olarak takdim ettiler. Bizim siyasetimiz, bizim siyaset yapma tartımız eser bırakma siyasetidir. Biz günübirlik işlerle siyaset yapmadık. Bugüne kadar hep kalıcı işler yaptık. Geçen 5 yılda yaklaşık 20 yıllık iş yaptık. Geçen 5 yılda Düzce'de yaptığımız işler Düzce'nin temel sorunları çözmekle oldu. Bundan 5 yıl sonra Düzce büyük sıçrama ve açılım yapacak. Ben bu inançla ve bu gayretle 31 Mart seçimleri için sizlerden çok çalışmanızı istiyorum. Vatandaşlarımıza gayretlerimizi, çalışmalarımızı anlatmanızı istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: DHA
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