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Fas Krallığı İstanbul Başkonsolosu Manisa'ya Ziyarette Bulundu - Son Dakika
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Fas Krallığı İstanbul Başkonsolosu Manisa'ya Ziyarette Bulundu

Fas Krallığı İstanbul Başkonsolosu Mehdi Erramı ve beraberindeki heyet, Manisa'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Başkonsolos Erramı, Vali Enver Ünlü ile ticaret, eğitim ve kültür konularını görüşerek dostluk vurgusu yaptı. Vali Ünlü ise Erramı'ya Manisa'ya özgü hediyeler verdi.

Fas Krallığı İstanbul Başkonsolosu Manisa\'ya Ziyarette Bulundu
26.01.2024 - 17:38,  Güncelleme: 17:45
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Bir dizi resmi ziyaret programı kapsamında Manisa'ya gelen Fas Krallığı İstanbul Başkonsolosu Mehdi Erramı ve beraberindeki heyet Vali Enver Ünlü'ye ziyarette bulundu.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Başkonsolos Mehdi Erramı daha sonra Vali Enver Ünlü ile Manisa'daki ticaret, eğitim, kültür konuları ve iki ülke arasındaki kültürel ilişkilere dair bir süre sohbet ederek bilgi alışverişinde bulundu.

İki ülke arasındaki dostluğa vurgu yapan Fas Krallığı İstanbul Başkonsolosu Mehdi Erramı, diplomatik ilişkilerin sıcaklığı ve bağların güçlü olmasının önemli olduğuna değinerek misafirperverliğinden dolayı Vali Ünlü'ye teşekkür etti.

Vali Ünlü, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Fas Krallığı İstanbul Başkonsolosu Mehdi Erramı'ye Manisa'ya özgü ürünler hediye etti. - MANİSA

Kaynak: İHA
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