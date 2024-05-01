Fatih Dönmez, Günyüzü ilçesini ziyaret etti

Politika

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir'in Günyüzü ilçesini ziyaret etti.

Milletvekili Dönmez, Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulanarak, görevinde başarılar diledi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretin ardından Dönmez, bölge sakinleri ile bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Milletvekili Dönmez, Eskişehir ve ilçelerinin gelişimi için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

Günyüzü Belediye Başkanı Özmen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Milletvekili Fatih Dönmez ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - ESKİŞEHİR