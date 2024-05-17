Fatih Erbakan: Belediye başkanlığı ibadet makamıdır, ticaret makamı değil - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Fatih Erbakan: Belediye başkanlığı ibadet makamıdır, ticaret makamı değil

Fatih Erbakan: Belediye başkanlığı ibadet makamıdır, ticaret makamı değil

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'da yaptığı konuşmalarda belediye başkanlığını ibadet makamı olarak görmeyi ve Allah rızası için siyaset yapmayı vurguladı. Erbakan, partisinin Viranşehir İlçe Başkanlığı açılışında ve Hilvan ilçesinde düzenlenen programda konuşarak, milli görüş ruhunu ve ahlaklı belediyeciliği hakim kılacaklarını belirtti.

17.05.2024 21:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Belediye başkanlığı makamını ticaret makamı olarak değil, ibadet makamı olarak gören anlayışla makam ve rakam için siyaset yapan değil, Allah rızası için siyaset yapan kadrolarımızla inşallah yeni bir dönemi başlatıyoruz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da partisinin Viranşehir İlçe Başkanlığı açılışına katılan Erbakan, burada yaptığı konuşmada, yeni ilçe binasının hayırlara vesile olmasını diledi.

Seçimde partisine oy verenlere teşekkür eden Erbakan, teşkilatların gayreti ve fedakarlığıyla bu sonucu elde ettiklerini söyledi.

Milletin yüzünü refahla güldüreceklerini dile getiren Erbakan, şöyle konuştu:

"Şimdi inşallah sizlerin bu güvenine, bu teveccühüne layık olmak için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizde, Karaköprü Belediyemizde ve Türkiye genelinde almış olduğumuz 63 belediyede yeniden milli görüş ruhunu, ahlaklı belediyeciliği, milli görüş belediyeciliğini hakim kılacağız ve milletimizin yüzünü yine milli görüşle yine refahla güldüreceğiz inşallah. Belediye başkanlığı makamını ticaret makamı olarak değil, ibadet makamı olarak gören anlayışla makam ve rakam için siyaset yapan değil, Allah rızası için siyaset yapan kadrolarımızla inşallah yeni bir dönemi başlatıyoruz."

Daha sonra Hilvan ilçesinde partisinin düzenlediği programda konuşan Erbakan, Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yenilenmesine karar verilen Hilvan'da 2 Haziran'da yapılacak seçimde partisinin adayı Hanif Düzme için destek istedi.

Milli görüş mirasına layık olmak üzere canla başla çalışacaklarını aktaran Erbakan, "İbadet aşkıyla çalışacağız. Ahlaklı belediyeciliği hakim kılacağız. İnşallah adil düzeni öncelikle yerelde başlatacağız." diye konuştu.

Siverek ilçesine de geçen Erbakan, partisinin ilçe başkanlığında bir araya geldiği teşkilata yönelik bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Belediye Başkanlığı, Fatih Erbakan, Viranşehir, Şanlıurfa, Siyaset, Hilvan, Hakim, Refah, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Fatih Erbakan: Belediye başkanlığı ibadet makamıdır, ticaret makamı değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil
21:42 Kobani Davası’nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı
21:18 Kobani Davası’nda tahliye kararlarına itiraz Kobani Davası'nda tahliye kararlarına itiraz
19:49 Hemşire odasında ölü bulundu Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı
17:08 Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine Çapkanlar’ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
23:20 Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit
22:55 Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail’e silah göndermeye devam ediyoruz Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail'e silah göndermeye devam ediyoruz
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
21:56 İşte yeni dönemin ayrıntıları Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda
21:21 Son sözü ’’Anne beni bir şey ısırdı’’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:17 Marmaray’da intihar Bir anda kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
20:13 ’’Diyanet’te yöneticilere her gün etli yemek var’’ iddiasına kurumdan açıklama geldi ''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 03:29:38. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih Erbakan: Belediye başkanlığı ibadet makamıdır, ticaret makamı değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement