Fatih Erbakan: CHP\'li belediyeler dünyanın en yüksek dolar faiziyle borçlanıyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart'ta Türkiye'ye ahlaklı belediyeciliği getireceklerini belirterek, CHP'li belediyelerin dünyanın en yüksek dolar faiziyle borçlandığını ve o borçları hizmetlere zam yaparak milletten çıkarttıklarını söyledi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, belediye başkan adaylarına destek için Karabük'e geldi. Kemal Güneş Caddesi'nde düzenlenen mitingde konuşan Erbakan, "Buraya gelirken son üye sayısına baktık ve üye sayımız bugün itibarıyla 476 bin sayısına ulaştı. 500 bine vardık Elhamdülillah. Eylül ayı başında 260 binden başladık, şimdi geldiğimiz noktada 476 bine 6 ayda ulaştık ve bu yüzde 85 büyüme. Yeniden Refah Partimiz Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisidir. Bu hem milletimizin teveccühünü gösteriyor hem de 81 il ve 900'den fazla ilçede teşkilatlarımızın varlığını, çalışmasını ve ne kadar aktif ve canlı bir teşkilat olduğunu gösteriyor. Milliyetçi Hareket Partisi'ni üye sayısı anlamında yakaladık. 480 binlerdeydiler. Onları ve 500 bin seviyesindeki İYİ Parti'yi de şu 15 gün içerisinde geçeceğiz ve Türkiye'nin üye sayısı bakımından en büyük üçüncü siyasi partisi olarak seçimlere gireceğiz" dedi.
Önce 31 Mart'ta, ardından da 2028 yılında iktidar olacaklarını ifade eden Erbakan, "Meydanlar, caddeler, sokaklar, milletimiz 'Yeniden Refah' diyor. Trakya'dan Anadolu'ya, doğusundan batısına bütün bir millet topyekun 'Yeniden Refah' diyor. Akın akın, fecir fecir Yeniden Refah'a koşuyor. Bu seçimlerin parlayan yıldızı Yeniden Refah Partisi'dir. Bu seçimlerde oylarını arttıracak tek partidir diyorlar" şeklinde konuştu.
"CHP'li belediyeler yüksek dolar faiziyle borçlanıyor"
Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüksek faizle dolarla borçlandığını söyleyen Erbakan, "Böyle bir noktada CHP'ye mi gidecek? CHP'nin belediyecilikte ne yaptığı zaten ortada. 1980'den 1994'e kadar çöp, çamur çukuruna batırdılar şehirlerimizi. Bu millet 1994'te koşa koşa o belediyeleri Refah Partisi'ne teslim etti. Canını SHP-CHP anlayışından zor kurtardı. Bugün de yine CHP'nin belediyeleri dünyanın en yüksek dolar faiziyle borçlanıyor. Belediyeleri boğazına kadar borca batırıyor ve o borcun faizini de millete yaptığı hizmetlere zam yaparak milletten çıkarıyor. Onun için yağmurdan kaçarken doluya tutulmayacağız" dedi.
"Milli görüş kimseye stepne olmaz" diyen Erbakan, "Kimseyi kazandırmak veya kaybettirmek için siyaset yapmaz. Milli görüş hakkı ve adaleti hakim kılmak, paylaşımda adaleti yönetimde adaleti hakim kılmak, milletimize hakkı üstün tutan bir anlayışla adil bir şekilde hizmet edebilmek, yeniden büyük Türkiye için yaşanabilir Türkiye için adil bir dünyanın kurulması için siyaset yapar ve seçimlere de bunun için girer. İnşallah 31 Mart'ta sandıkları patlatıp yerel yönetimlerde Yeniden Refah iktidarını sağlayacağız" ifadelerini kullandı. - KARABÜK
Son Dakika › Politika › Fatih Erbakan: CHP'li belediyeler dünyanın en yüksek dolar faiziyle borçlanıyor - Son Dakika
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