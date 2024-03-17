Fatih Erbakan: CHP'li belediyeler dünyanın en yüksek dolar faiziyle borçlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Fatih Erbakan: CHP'li belediyeler dünyanın en yüksek dolar faiziyle borçlanıyor

Fatih Erbakan: CHP\'li belediyeler dünyanın en yüksek dolar faiziyle borçlanıyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, CHP'li belediyelerin yüksek dolar faiziyle borçlandığını ve bu borçları hizmetlere zam yaparak milletten çıkarttıklarını söyledi. Erbakan ayrıca, Yeniden Refah Partisi'nin hızla büyüyen bir siyasi parti olduğunu ve seçimlerde üçüncü büyük parti olacaklarını belirtti.

17.03.2024 19:08  Güncelleme: 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart'ta Türkiye'ye ahlaklı belediyeciliği getireceklerini belirterek, CHP'li belediyelerin dünyanın en yüksek dolar faiziyle borçlandığını ve o borçları hizmetlere zam yaparak milletten çıkarttıklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, belediye başkan adaylarına destek için Karabük'e geldi. Kemal Güneş Caddesi'nde düzenlenen mitingde konuşan Erbakan, "Buraya gelirken son üye sayısına baktık ve üye sayımız bugün itibarıyla 476 bin sayısına ulaştı. 500 bine vardık Elhamdülillah. Eylül ayı başında 260 binden başladık, şimdi geldiğimiz noktada 476 bine 6 ayda ulaştık ve bu yüzde 85 büyüme. Yeniden Refah Partimiz Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisidir. Bu hem milletimizin teveccühünü gösteriyor hem de 81 il ve 900'den fazla ilçede teşkilatlarımızın varlığını, çalışmasını ve ne kadar aktif ve canlı bir teşkilat olduğunu gösteriyor. Milliyetçi Hareket Partisi'ni üye sayısı anlamında yakaladık. 480 binlerdeydiler. Onları ve 500 bin seviyesindeki İYİ Parti'yi de şu 15 gün içerisinde geçeceğiz ve Türkiye'nin üye sayısı bakımından en büyük üçüncü siyasi partisi olarak seçimlere gireceğiz" dedi.

Önce 31 Mart'ta, ardından da 2028 yılında iktidar olacaklarını ifade eden Erbakan, "Meydanlar, caddeler, sokaklar, milletimiz 'Yeniden Refah' diyor. Trakya'dan Anadolu'ya, doğusundan batısına bütün bir millet topyekun 'Yeniden Refah' diyor. Akın akın, fecir fecir Yeniden Refah'a koşuyor. Bu seçimlerin parlayan yıldızı Yeniden Refah Partisi'dir. Bu seçimlerde oylarını arttıracak tek partidir diyorlar" şeklinde konuştu.

"CHP'li belediyeler yüksek dolar faiziyle borçlanıyor"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüksek faizle dolarla borçlandığını söyleyen Erbakan, "Böyle bir noktada CHP'ye mi gidecek? CHP'nin belediyecilikte ne yaptığı zaten ortada. 1980'den 1994'e kadar çöp, çamur çukuruna batırdılar şehirlerimizi. Bu millet 1994'te koşa koşa o belediyeleri Refah Partisi'ne teslim etti. Canını SHP-CHP anlayışından zor kurtardı. Bugün de yine CHP'nin belediyeleri dünyanın en yüksek dolar faiziyle borçlanıyor. Belediyeleri boğazına kadar borca batırıyor ve o borcun faizini de millete yaptığı hizmetlere zam yaparak milletten çıkarıyor. Onun için yağmurdan kaçarken doluya tutulmayacağız" dedi.

"Milli görüş kimseye stepne olmaz" diyen Erbakan, "Kimseyi kazandırmak veya kaybettirmek için siyaset yapmaz. Milli görüş hakkı ve adaleti hakim kılmak, paylaşımda adaleti yönetimde adaleti hakim kılmak, milletimize hakkı üstün tutan bir anlayışla adil bir şekilde hizmet edebilmek, yeniden büyük Türkiye için yaşanabilir Türkiye için adil bir dünyanın kurulması için siyaset yapar ve seçimlere de bunun için girer. İnşallah 31 Mart'ta sandıkları patlatıp yerel yönetimlerde Yeniden Refah iktidarını sağlayacağız" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Fatih Erbakan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Fatih Erbakan: CHP'li belediyeler dünyanın en yüksek dolar faiziyle borçlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:06 Canlı anlatım Mücadele başladı Canlı anlatım! Mücadele başladı
19:11 7 aylık evli genci sokak ortasında öldüren kişinin takıntılı eski erkek arkadaşı olduğu tespit edildi 7 aylık evli genci sokak ortasında öldüren kişinin takıntılı eski erkek arkadaşı olduğu tespit edildi
18:52 Attıkları sloganla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran EYT’li gruba Özgür Özel sahip çıktı: Onlar haklarını alana kadar iki elim yakandadır Attıkları sloganla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran EYT'li gruba Özgür Özel sahip çıktı: Onlar haklarını alana kadar iki elim yakandadır
17:56 Yenikapı’daki Nevruz kutlamalarında terör örgütü elebaşı Öcalan posterleri açıldı Yenikapı'daki Nevruz kutlamalarında terör örgütü elebaşı Öcalan posterleri açıldı
20:07 İstanbul Gaziosmanpaşa’da caddede büyük yılan görüntülendi İstanbul Gaziosmanpaşa'da caddede büyük yılan görüntülendi
19:41 ABD’nin başkentinde silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı ABD'nin başkentinde silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı
18:28 Neler yaşadı neler Icardi’nin maçta yaptıkları taraftarların ağzını açık bıraktı Neler yaşadı neler! Icardi'nin maçta yaptıkları taraftarların ağzını açık bıraktı
17:57 Yok böyle maç Galatasaray, Kasımpaşa’yı deplasmanda 4-3 yendi Yok böyle maç! Galatasaray, Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-3 yendi
17:35 İzleyenler şaştı kaldı Herkes Aytaç Kara’nın golünü konuşuyor İzleyenler şaştı kaldı! Herkes Aytaç Kara'nın golünü konuşuyor
16:33 Yok artık Mertens Attığı golü görenler gözlerine inanamıyor Yok artık Mertens! Attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
15:35 Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Ukrayna’da kara operasyonu gerekebilir Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Ukrayna'da kara operasyonu gerekebilir
15:19 Erdoğan’dan çıraklık mağdurlarının sloganlarına tepki: Bu adımlar yanlış Erdoğan'dan çıraklık mağdurlarının sloganlarına tepki: Bu adımlar yanlış
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Konya’da gövde gösterisi Seçim mitingine 110 bin kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da gövde gösterisi! Seçim mitingine 110 bin kişi katıldı
14:12 Ahmet Türk’ten “AK Parti ile görüşüyor musunuz“ sorusuna yanıt: Resmi görüşmelerimiz yok ama Meclis’ten isimlerle görüşüyoruz Ahmet Türk'ten "AK Parti ile görüşüyor musunuz?" sorusuna yanıt: Resmi görüşmelerimiz yok ama Meclis'ten isimlerle görüşüyoruz
14:00 Bakan Şimşek: Bakanlıklara personel alımına izin vermiyoruz Bakan Şimşek: Bakanlıklara personel alımına izin vermiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2024 20:31:51. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih Erbakan: CHP'li belediyeler dünyanın en yüksek dolar faiziyle borçlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement