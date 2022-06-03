Fatih Erbakan: "Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetini gidereceğiz"

İSTANBUL - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Emeklilikte yaşa takılanların sorununu iktidara seçildiklerinde çözeceklerine dair noter tasdikli taahhütname imzaladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan İstanbul İl Başkanlığında bir basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısına Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Federasyon Başkanı Gönül Boran Özüpak ve EYT temsilcileri katıldı. Toplantıda, Emeklilikte yaşa takılanların sorunları konuşuldu. Ardından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara'da yaptıkları toplantılarda iktidara geldiklerinde emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetini çözeceklerine dair söz verdiğini söyledi. Verdiği bu sözü noter tasdikli taahhütnameyle imzalayarak sözünün eri olduğunu belirtti. Başkan Erbakan, emeklilikte yaşa takılanların sorununu ortadan kaldıracaklarını sözlerine ekledi.

"EYT problemini ortadan kaldıracağımıza dair sözümüzü yazılı bir belgeyle sunuyoruz"

EYT problemini ortadan kaldıracağına dair sözünü yazılı bir belgeyle noter tasdikli taahhütname imzalayarak sunduğunu dile getiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz Yeniden Refah Partisi olarak sizin de malumunuz olduğu üzere daha önce federasyon başkanımızın değerli EYT mağduru derneklerimizin huzurunda Ankara'da yaptığımız toplantılarda iktidar olduğumuz zaman bu EYT mağduriyetini Yeniden Refah Partisi olarak mutlaka çözeceğimize dair söz vermiştik. Aslında Milli görüş olarak 50 senelik geçmişimiz dikkate alındığında bizim sözümüzün bir senet olduğu açık bir şekilde ortadadır. Konuştuğunu yapan Erbakan hocamız 42 senelik siyasi hayatında konuştuklarının hepsini birer birer yerine getirmiştir. Bütün sloganların bütün fiilen karşılığı olmuştur. Biz de şimdi milli görüşün temsilcileri olarak aynı yolda yürüyen Yeniden Refah Partisi olarak biz de konuştuğumuzu yapacağız diyoruz. Bugün burada saha önce söz verdiğimiz EYT problemini ortadan kaldıracağımıza dair sözümüzü yazılı bir belgeyle noter tasdikli bir taahhütnameyle inşallah basınımıza da takdim etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bugün burada Yeniden Refah Partisi olarak konuştuğumuzu yapıyoruz. Sözümüzün eri olduğunu gösteriyoruz" diye konuştu.