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Fatih Erbakan: İsrail ile yakınlaşma adımını benimsemiyoruz - Son Dakika

Fatih Erbakan: İsrail ile yakınlaşma adımını benimsemiyoruz

01.02.2022 13:11
Fatih Erbakan: İsrail ile yakınlaşma adımını benimsemiyoruz

Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Filistin ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere, her alanda ülkemizin ve bölge ülkelerinin çıkarlarına halel getirebilecek İsrail ile yakınlaşma adımını benimsemiyoruz" dedi.

Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Filistin ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere, her alanda ülkemizin ve bölge ülkelerinin çıkarlarına halel getirebilecek İsrail ile yakınlaşma adımını benimsemiyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme adımlarına ilişkin açıklama yaptı. Erbakan, "Filistin ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere, her alanda ülkemizin ve bölge ülkelerinin çıkarlarına halel getirebilecek İsrail ile yakınlaşma adımını benimsemiyoruz. Sıkıntılarımızdan çıkış yolu, Ortadoğu'da yaşanan kaosun, işgallerin ve sivil ölümlerinin sorumlusu İsrail ve Biden'la yakınlaşmaktan değil, israfı ve imtiyazlılara kaynak aktarmayı terk edip, denk bütçeyi gerçekleştirmekten; milli kaynak paketleri ile harekete geçirilecek üretim, istihdam, ihracat odaklı ekonomi modelini uygulamaktan ve dış politikadan da D-8 Organizasyonu'nun güçlendirilip, bir an evvel D-60 hedefinin gerçekleştirilmesinden geçmektedir. Bunlar olmadan güçlü Türkiye olamayız ve güçlü olmadan da kimle yakınlaşırsak yakınlaşalım çıkarlarımızı tam manasıyla koruyamayız" diye konuştu.

Erbakan Yeniden Refah Partisi olarak, Filistin ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere her alanda Türkiye ve bölge ülkelerinin haklarının sonuna kadar muhafaza edilmesi konusunda duyarlılıklarını ve mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.


- Ankara
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Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, Doğu Akdeniz, İsrail, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Fatih Erbakan: İsrail ile yakınlaşma adımını benimsemiyoruz - Son Dakika


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