Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail'in soykırım vahşetine karşı adım atma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail'in soykırım vahşetine karşı adım atma çağrısı yaptı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail\'in soykırım vahşetine karşı adım atma çağrısı yaptı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İslam dünyasına İsrail'in uyguladığı soykırım vahşetine karşı fiili adım atma çağrısında bulundu. Erbakan, İslam ülkelerinin ciddi yaptırımlar ortaya koyması gerektiğini belirterek, İsrail ve Amerika'ya yapılan petrol ve doğalgaz sevkiyatının durdurulmasının caydırıcı bir unsur olacağını ifade etti.

09.05.2024 14:36
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir kez daha İslam dünyasına İsrail'in uyguladığı soykırım vahşetine karşı fiili adım atma çağrısında bulunarak, "Masum sivil kardeşlerimize uygulanan bu vahşeti sadece kınayarak seyretmeye devam etmek, dünyada da ahirette de yakamızı bırakmayacak bir vebaldir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarına ilişkin İslam dünyasına seslenerek, "Bu noktada Müslüman ülke yöneticilerinin ciddi yaptırımlar ortaya koyması gereklidir. İsrail ve Amerika'ya yapılan petrol ve doğalgaz sevkiyatının durdurulması dahi çok ciddi bir caydırıcı unsur olacaktır. Türkiye'nin de bunun için gerekli girişimleri hayata geçirmesi gereklidir" ifadelerini kullandı.

"Müslüman ülkelerin sessizliği kabul edilemez"

İsrail'in saldırılarına yönelik, "Özellikle de Müslüman ülkelerin yöneticilerinin eylemsizliği kabul edilemeyecek boyuta ulaşmış durumdadır" diyen Erbakan, açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bilindiği üzere çocuk katili Siyonist rejim, Hamas ateşkes önerilerini kabul etmesine rağmen Refah'a saldırı başlattı. Siyonist canavarlar Gazze'de yaptıkları katliamın üzerine şimdi de Refah'ta kadın çocuk demeden masum insanları katlediyorlar. Aylardır sergiledikleri vahşeti artırarak devam ettiriyorlar. Bu vahşete karşı Batı ülkelerinde dahi halklar tepki ortaya koyuyor. Amerika'da üniversite öğrencileri geniş kapsamlı protesto gösterileri düzenliyor, Fransa'da lise öğrencileri dersleri boykot ediyorlar. Tüm dünyada protesto mitingleri ve yürüyüşler düzenleniyor. Ancak ne acıdır ki yetki sahibi devlet yöneticileri seyretmekle veya sadece konuşmakla yetinmektedirler. Özellikle de Müslüman ülkelerin yöneticilerinin eylemsizliği kabul edilemeyecek boyuta ulaşmış durumdadır. Bu noktada Müslüman ülke yöneticilerinin ciddi yaptırımlar ortaya koyması gereklidir. İsrail ve Amerika'ya yapılan petrol ve doğalgaz sevkiyatının durdurulması dahi çok ciddi bir caydırıcı unsur olacaktır. Türkiye'nin de bunun için gerekli girişimleri hayata geçirmesi gereklidir. Masum sivil kardeşlerimize uygulanan bu vahşeti sadece kınayarak seyretmeye devam etmek, dünyada da ahirette de yakamızı bırakmayacak bir vebaldir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail'in soykırım vahşetine karşı adım atma çağrısı yaptı - Son Dakika

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