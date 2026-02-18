Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı

Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
18.02.2026 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, konuk olduğu programda ittifak yapabilecekleri partileri tek tek sıraladı. DEVA, Gelecek, Saadet ve Yeniden Refah Partisi'nin tek liste altında aday gösterebileceğini belirten Erbakan, ''Daha güçlü bir sinerji oluşması bakımından İYİ Parti'nin burada yer almasına sıcak bakarız'' dedi.

Siyasette son dönemde en çok konuşulan başlıklardan biri muhalefet partileri arasındaki olası ittifak arayışları oldu. Gelecek Partisi, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi ve İYİ Parti arasında iş birliği ihtimali kulislerde gündemdeki yerini koruyor.

FATİH ERBAKAN 4 PARTİNİN İSMİNİ SAYDI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, NOW TV'de katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erbakan, DEVA, Gelecek, Saadet ve Yeniden Refah Partisi'nin tek liste altında aday gösterebileceğini belirterek, "Daha güçlü bir sinerji oluşması bakımından İYİ Parti'nin burada yer almasına sıcak bakarız. İYİ Parti'nin son dönemde ciddi bir oy oranı var, toparlanan bir çizgisi var. Resmiyete bürünmesi seçime yakın dönemde olacak" dedi.

DAVUTOĞLU: TÜRKİYE'NİN 3'ÜNCÜ BİR YOLA İHTİYACI VAR

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da geçtiğimiz günlerde Meclis'te gazetecilerle yaptığı sohbet sırasında Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti ve Anahtar Parti'yi işaret ederek, "Ümit ederiz ki kısa sürede ittifak görüşmeleri tamamlanır. Türkiye'nin 3'üncü bir yola ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı.

DERVİŞOĞLU: İHANET HARİÇ HERKESLE YAN YANA GELİRİZ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise daha önce yaptığı açıklamada partilerinin dar bir siyasi alana sıkıştırılmak istendiğini belirterek, "Herkesle yan yana gelebiliriz. Ama ihanet hariç" demişti.

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • bedir arslan bedir arslan:
    başkasının oyu ile vekil olmuşlar millete hava atıyorlar 18 3 Yanıtla
  • Murat dogan Murat dogan:
    görünüşte sag partiler ama hepsi sola meyilli 8 5 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    sende insan görünümlü hayvana meyiilisin 0 1
  • 12345678 12345678:
    ya bir git işine senin arkandan gelenin aklı yok 8 0 Yanıtla
  • Cengiz Sahin Cengiz Sahin:
    Anahtar parti 3 5 Yanıtla
  • Metin Yoldas Metin Yoldas:
    chp ye katılın 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmen başlarına taş yağdı Resmen başlarına taş yağdı
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin’e tehdit davasında karar Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar
Dünyanın en zeki ülkeleri belli oldu Türkiye kaçıncı sırada Dünyanın en zeki ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Fenerbahçe’de sakatlık şoku Yıldız isim bıçak altına yattı Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim bıçak altına yattı

13:00
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan’dan ilk mesaj geldi
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi
12:59
Kenan Yıldız’a demediklerini bırakmadılar
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar
12:29
Raporda dikkat çeken maddeler AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
11:40
Dün gece tarih yazan Galatasaray’a TFF’den kötü haber
Dün gece tarih yazan Galatasaray'a TFF'den kötü haber
11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
10:58
Dervişoğlu’nu küplere bindiren soru Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Dervişoğlu'nu küplere bindiren soru! Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 13:12:04. #7.11#
SON DAKİKA: Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.