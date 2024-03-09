Fatih Erbakan Kütahya esnafını ziyaret etti
KÜTAHYA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Kütahya'nın 14 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partisine yüzde 10'un üzerinde oy ile destek olduğunu ve 31 Mart Yerel seçimlerinde Kütahya'da daha yüksek oy almayı beklediklerini söyledi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Kütahya'da esnafları ziyaret edip taleplerini dinledi. Yeniden Refah Partisi Kütahya Belediye Başkanı adayı Osman Gezgin ve partililer tarafından karşılanan Fatih Erbakan, esnafları ziyaret edip Kütahya halkının taleplerini dinledi. Kütahya'nın 14 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'ne yüzde 10'un üzerinde oy ile destek olduğunu ve 31 Mart Yerel seçimlerinde Kütahya'da daha yüksek oy almayı beklediklerini söyleyen Erbakan, Türkiye'nin her köşesinden Yeniden Refah Partisine yoğun bir ilgi olduğunu dile getirdi.
Yeniden Refah Partisi'nin üye sayısının 6 ay içerisinde yüzde 80'in üzerinde arttığını ifade eden Erbakan, "Biz büyük ihtimalle seçimlere 550 bine yakın üye ile gireceğiz ve Türkiye'nin üye sayısı bakımından en büyük üçüncü partisi olarak seçime gireceğiz" dedi.
Son seçimde Cumhur İttifakına verdikleri desteği hatırlatan Fatih Erbakan, "Bütün seçim bölgelerinde Yeniden Refah Partisi, adil bir düzenin hakim olması, hakkın üstün tutulduğu bir düzenin ve önce ahlak ve maneviyat anlayışının hakim olması, maddi ve manevi kalkınma hamlelerinin hayata geçirilmesi için seçime girilmeli" diye konuştu.
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