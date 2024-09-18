Fatih Erbakan: 'Milli Görüş belediyeciliği ahlak ve maneviyat demektir' - Son Dakika
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Politika

Fatih Erbakan: 'Milli Görüş belediyeciliği ahlak ve maneviyat demektir'

Fatih Erbakan: \'Milli Görüş belediyeciliği ahlak ve maneviyat demektir\'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bingöl'deki ziyaretinde Milli Görüş belediyeciliğinin temel prensipleri hakkında açıklamalarda bulundu ve adalet, ahlak ve maneviyat vurgusu yaptı.

18.09.2024 16:13  Güncelleme: 16:17
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milli Görüş belediyeciliği demek önce ahlak ve maneviyat demektir. Milli Görüş belediyesinde zaten seçimde de söylediğimiz gibi, ahlaklı belediyecilikte rüşvet, yolsuzluk ve suiistimal olmaz. Bunların hepsi Allah'ın izniyle tarihe karışmıştır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bingöl'e geldi. Bingöl Havalimanında parti üyeleri tarafından karşılanan Erbakan, daha sonra 31 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partisinin kazandığı Genç ilçesine geçti. Burada esnafları ziyaret eden Genel Başkan Fatih Erbakan belediye önünde açıklamalarda bulundu.

Genç halkının Yeniden Refah Partisine sahip çıktığını belirten Başkanı Fatih Erbakan, "Erbakan hocamızın hatırını gözettiler vefa örneği gösterdiler. Yeniden Refah Partimize ve belediye başkanımıza sahip çıktılar. Ondan dolayı Genç halkımıza bizlere verdikleri destek için teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi inşallah belediye başkanımızın öncülüğünde Genç halkının çok önemli teveccüh ve güvenine layık olmak üzere canla başla çalışacağız ve 5 sene boyunca inşallah yapılacak hizmetlerle Genç ilçemizi layık olduğu yere Yeniden Refah'la hep birlikte taşıyacağız. Milli Görüş belediyeciliği her şeyden önce adalet demektir. Adalet'i Genç belediyemizde hakim kılacağız. Adalet ne demek herkese her kesimden insana adil bir şekilde hizmet götürmek demektir. Sen bana oy vermeden sen benden değilsin öyleyse sana hizmet götürmem ne halin varsa gör anlayışı bundan böyle tarih olmuştur. Adil bir şekilde her kesimden insanımıza belediye başkanımız hizmet götürecek. Bununla beraber adalet demek ehliyet ve liyakatin esas alınması demektir. Akrabalarım, kendi çevremizden insanlar olsun değil, o işe kim layıksa onlar göreve gelecekler. Milli Görüş belediyeciliği bereket demektir. Bundan sonra borç ve faiz dönemi tarihe karışmıştır. Denk bütçe yapılacak belediye borç ve faiz yatağından kurtarılacak. İnşallah israfın önlenmesiyle, gereksiz harcamaların ortadan kaldırılmasıyla ve kaynak üretimiyle denk bütçenin yapılmasıyla birlikte belediye borç ve faizden kurtarılacaktır" ifadelerini kullandı.

"Milli Görüş belediyeciliği demek ahlak ve maneviyat demektir"

Milli Görüş'ün merhamet olduğunu ifade eden Genel Başkan Fatih Erbakan, "Milletin derdiyle dertlenmek demektir. İnşallah Genç ilçemizde her kesimden ve yaştan insanımızın derdiyle dertlenecek onların derdine derman olmak için gecesini gündüzüne katacak bir belediye başkanımız var. Milli görüş belediyeciliği de zaten bu demektir. Milli Görüş belediyeciliği demek hizmet belediyeciliği bahane üretmeyen, çözüm ve hizmet ortaya koyar. Bunun en güzel örneği, 1989-1994 yılında Milli Görüş belediyelerinde var. Şehirler çöp içerisindeydi. İstanbul'da dahi musluklardan su akmıyordu. Altyapı ve üstyapı iflas etmişti. Yollar çatlak kaldırımlar harap haldeydi. Milli Görüş belediyeciliğiyle şehirlerin çehresi değişti. Çöpten kurtarıldı ve aynı zamanda en mükemmel altyapı ve üstyapı hizmetleri yapıldı. Milli Görüş belediyeciliği demek önce ahlak ve maneviyat demektir. Milli Görüş belediyesinde zaten seçimde de söylediğimiz gibi, ahlaklı belediyecilikte rüşvet, yolsuzluk ve suiistimal olmaz. Bunların hepsi Allah'ın izniyle tarihe karışmıştır. Rantçı belediyecilik tarihe kazınmış, ahlaklı belediyecilik ve Milli Görüş belediyecilikle belediyemizde önce ahlak ve maneviyat dönemi başlamıştır" cümlelerini kullandı.

Başkan Erbakan'a Bingöl ziyaretinde Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları Suat Kılıç ve Nurettin Gül, Yeniden Refah Partisi Bingöl İl Başkanı Cihat Hatısaru ve çevre illerin başkanları eşlik etti. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Fatih Erbakan, Yerel Yönetim, Politika, Yaşam, Refah, Son Dakika

Son Dakika Politika Fatih Erbakan: 'Milli Görüş belediyeciliği ahlak ve maneviyat demektir' - Son Dakika

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