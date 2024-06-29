Fatih Erbakan, Sakarya ilçelerini ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Fatih Erbakan, Sakarya ilçelerini ziyaret etti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sakarya'nın Kaynarca, Karapürçek ve Geyve ilçelerini ziyaret etti. Erbakan, belediye başkanlarıyla görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yerel seçimlerde destek veren Sakarya halkına teşekkür eden Erbakan, ahlaklı ve milli görüş belediyeciliği hizmetleriyle Sakarya'nın gönlünde daha da iyi bir yer edineceklerini belirtti. Gençlere istihdam imkanı ve halka gelir sağlayacak projeleri hayata geçirmek istediklerini de vurgulayan Erbakan, esnafla sohbet etti ve vatandaşlarla selamlaştı.

29.06.2024 18:09
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sakarya'nın Kaynarca, Karapürçek ve Geyve ilçelerini ziyaret etti.

Kaynarca Belediye Başkanı Kadir Yazgan ile makamında görüşen Erbakan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erbakan, daha sonra Karapürçek ilçesine geçerek, Belediye Başkanı Mehmet Murat Çoruhlu ile makamında bir araya geldi.

İlçede vatandaşlarla da selamlaşan Erbakan, ilçe başkanlığında partililerle buluştu.

Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız'a da ziyarette bulunan Erbakan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde kendilerine destek veren Sakarya halkına teşekkür etti.

"Sakarya'daki 3 belediyemizde gerçekleştireceğimiz ahlaklı ve milli görüş belediyeciliği hizmetleriyle inşallah Sakarya halkının gönlündeki, kalbindeki yerimizi daha da iyi noktaya getireceğiz." diyen Erbakan, gelecek seçimlerde çok daha büyük başarı elde edeceklerine inandıklarını dile getirdi.

Hizmet, bereket, adil, ahlaklı ve milli görüş belediyeciliği dönemini başlattıklarını ifade eden Erbakan, bütün bunların Sakarya'ya, özellikle de kazandıkları Geyve, Karapürçek ve Kaynarca'ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Erbakan, yeni dönemde klasik belediyecilik hizmetlerinin yanında gençlere, vatandaşlara istihdam imkanı ve halka gelir sağlayacak projeleri hayata geçirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından Erbakan, ilçede esnafla sohbet etti, vatandaşlarla selamlaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Fatih Erbakan, Sakarya ilçelerini ziyaret etti - Son Dakika

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