Fatma Şahin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına tekrar seçildi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına tekrar seçilen Fatma Şahin, yeni döneminin ilk iş gününde kurum çalışanları tarafından coşkuyla karşılandı.
Gaziantep'te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda Büyükşehir Belediye Başkanlığına tekrar seçilen Fatma Şahin'e kurum personeli sürpriz yaptı. Belediye binası önünde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i karşılayan personel, dakikalarca alkışladı.
"Beyannamemizde verilen sözleri bir bir yerine getireceğiz"
Tebrikleri kabul eden Başkan Fatma Şahin, karşılama sonrası çalışanlara yaptığı konuşmasında destekleri için gönülden teşekkür ettiğini, kazananın Gaziantep Modeli olduğunu vurgulayarak, "Birlikte rahmet var, birlikten kuvvet doğar modeli kazandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak 2 milyonun gönlüne, kalbine girdik. Kazanan demokrasimiz oldu, milli irade oldu. Biz yola çıkarken 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' dedik, 'Ak eller ak iller' dedik ve 18'inci kez milletin terazisine çıktık. Hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum iyi ki varsınız. Yeni bir 'Bismillah' diyoruz. 18'inci kez milletin terazisinde başarıyla çıkmanın onur ve şerefini yaşıyoruz. Ayrıca büyük bir sorumluluğumuz var. Beyannameyi zaten hazırlamıştık, şimdi bu beyanname ile halkımıza verdiğimiz sözümüz var. Büyükşehir Belediyesi olarak verilen sözleri bir bir yerine getireceğiz. Birlikte başarmaya devam edeceğiz. Rabbime hamd ediyorum. Sizin gibi yol arkadaşları olduğu için teşekkür ediyorum" dedi.
"Birlikte kazanmaya ve bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz"
Başkan Fatma Şahin, Gaziantep'te seçim sonucunda kazanılan başarıyla beraber duyulan güven için tüm vatandaşlara teşekkür ederek, "'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışımızın arkasında sapa sağlam durdukları için çok teşekkür ediyorum. Kazanan Gaziantep Modeli, modelle beraber birlik ve beraberlik oldu. Birlikte kazanmaya ve bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz. Sandıktan çıkan her bir oy bizim için çok kıymetli, bize emanet. O oyun hakkını vermek için de gece gündüz zaten çalışan bir ekibiz ama daha da çok çalışacağız. Beyannamemizi yerine getirerek bize verilen güvenin hakkını vermeye devam edeceğiz. Daha çok çalışmak, milletimizin gönlüne daha çok girmek için 'Durmak yok yola devam' diyorum. İşi ehline vermeye ve adaletli davranmaya çalıştık. Bu aile modelimiz, birlikte rahmet var modelimiz bir Türkiye modeli olma yolunda. Kazanan Gaziantep, Türkiye, tüm dünya olsun. İyilik, sevgi, kardeşlik, milli birlik ve beraberliğimiz olsun diyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP
Son Dakika › Politika › Fatma Şahin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına tekrar seçildi - Son Dakika
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