Fatma Şahin, seçim çalışmalarına Şehitlik Anıtı ziyaretiyle başladı

AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve mevcut başkan Fatma Şahin, Şehitlik Anıtı'nı ziyaret ederek seçim çalışmasına başladı.

Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri İrfan Çelikaslan, Derya Bakbak, Bünyamin Bozgeyik, İl Başkanı Murat Çetin ve diğer partililerle Şehitlik Anıtı'nı ziyaret etti, anıta karanfil bırakarak dua etti.

Şahin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Gaziantep'in Kurtuluş Savaşı'nda 6 bin 317 şehit verdiğini ve bunun için kentin şehitler ve gaziler diyarı olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Yeni bir başlangıcın eşiğindeyiz. Rabb'im bu milletimize hizmet etme yolculuğumuzu muzaffer kılsın. Bu şehir çok özel bir şehir. Bu şehir çok kıymetli bir şehir. Bu şehir 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ben onların gözlerinden nasıl öpmem ki' dediği çok özel bir şehir. Kahramanlık örneğini bütün herkese göstermiş bir şehir. Bu emanetin sahipleri olarak bastığımız toprağın ne olduğunu biliyoruz. Şehit kanıyla sulanmış bu topraklar bizim gözümüzün nuru başımızın tacıdır. Milletimizin bize olan güveninin ne kadar muktedir olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu belirtmek istiyorum. Onların taleplerini ve isteklerini yapmak için gece gündüz çalışan bir ekibiz."