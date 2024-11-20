Fatsa Belediyesi 2023 Denetim Raporu\'nda Ciddi Aksaklıklar Tespit Edildi

Politika

Ordu'nun Fatsa Belediyesi '2023 Yılı Sayıştay Denetim Raporu' açıklandı. Denetim raporunda belediyenin tasarruf tedbirlerine aykırı alımlar gerçekleştirdiği, meclis kararı olmadan protokoller imzaladığı ve otopark hesabında olması gereken 7,5 milyon TL'nin amaç dışı kullanıldığı tespit edildi.

Sayıştay Başkanlığı, Fatsa Belediyesi'nin 2023 yılı denetim raporunu açıkladı. Sayıştay'ın açıkladığı rapordaki bazı maddeler dikkat çekti. Rapora göre, '140 kişilerden alacaklar hesabı'nda yer alan bazı alacakların takip ve tahsil işlemlerinin başlatılmadığı, bu hesaptan örnekler alınarak yapılan incelemelerde, belediyenin takip işlemi başlatılmamış ya da tahsili tamamlanmamış 29 gerçek veya tüzel kişiye ait toplam 549 bin 433 TL alacağının olduğu belirlendi.

Açıklanan rapora göre, sosyal yardımların yapılması işlemlerinde, sosyal yardım kriterleri ve puanlamanın yönetmelikle belirlenmediği, ilgili programda sosyal yardım modülünün kullanılmadığı ve Sosyal Yardım Yönetmeliği'nde Sayıştay görüşünün alınmadığı tespit edildi.

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne aykırı katalog basılmış

Açıklanan raporda Fatsa Belediyesi'nin, 510 bin TL bedelle tanıtım kataloğu yaptırdığı, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne aykırı olan bu bedelin belediye bütçesinden karşılandığı belirlendiği ifade edilerek, "Kamu maliyesinin temel ilkeleri ve Tasarruf Tedbirleri ile ilgili 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne aykırı olarak mal ve hizmet alımlarının yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde, 12042 yevmiye numaralı evrakla 510 bin TL bedelle tanıtım kataloğu bastırıldığı ve bedelinin belediye bütçesinden karşılandığı tespit edilmiştir. Adı geçen Tasarruf Genelgesi'ne göre, belediye bütçesinden söz konusu giderlerin karşılanmasının imkanı bulunmamaktadır. Sonuç olarak; kamu maliyesinin temel ilkeleri ve adı geçen Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne aykırı olarak mal ve hizmet alımlarının yapılmaması gerekmektedir" denildi.

Meclis kararı alınmadan kamu kurumları ile protokol yapılmış

Fatsa Belediye Meclisi'nin kararı alınmadan, kamu kurumları ile ortak iş birliği protokolleri, diğer kamu kurumlarına taşınır yardımları ve bakım onarım harcamalarının yapıldığı tespit edilen raporda, "Yapılan incelemede, Fatsa Belediye Meclisi'nce herhangi bir karar alınmadan, yalnızca belediye başkanının imzası ile Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Fatsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Fatsa Ziraat Odası ve Fatsa Bilim Sanat Merkezi ile ortak iş birliği protokolleri imzalandığı görülmüştür. Ayrıca yine belediye meclisinden karar alınmadan diğer ilçe belediyelerine 327 bin 930 TL tutarında taşınır yardımı yapıldığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

7,5 milyon TL, amaç dışı kullanılmış

İdare (belediye) tarafından, İmar Kanunu gereğince tahsil edilen otopark gelirlerinin amacı dışında kullanıldığı ve bu gelirlerin vadeli mevduat hesabında nemalandırılmadığının tespit edildiği açıklanan raporda, "Otopark ihtiyacını kendi parselinden karşılamayan yapılara ilişkin, yapı ruhsat harcıyla birlikte tahsil edilen otopark bedellerinin bir kısmının, yönetmelik hükümlerine aykırı bir şekilde amacının dışında kullanıldığı görülmüştür. Yapılan incelemede tahsil edilen otopark ücret gelirlerinin bir kısmının otopark ücret gelirleri hesabında takip edildiği ve otopark hesabında toplanan tutardan muhtelif tarihlerde vergi, resim, harç ve maaş hesabına virman yapıldığı, diğer kısmının ise doğrudan vergi, resim, harç ve maaş hesabında takip edildiği tespit edilmiştir. Kamu idaresi(belediye) tarafından otopark ücret gelirleri hesabında olması gereken 7 milyon 598 bin 854 TL'lik tutarın bölge otoparkı inşasında kullanılmak üzere otopark ücret gelirleri hesabında takip edilmesi gerekirken, doğrudan veya virman yoluyla vergi, resim, harç ve maaş hesabına alınıp buradan harcandığı ve bu suretle amaç dışı kullanıldığı tespit edilmiştir" denildi.

Hayvan barınağı kurulmadı

Raporda ayrıca, ilçede 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla kurması zorunlu hayvan bakımevlerini kurmadığı tespit edildi. Yapılan denetimde, idare tarafından açık yasal hükme rağmen 31 Aralık 2022 tarihine kadar herhangi bir hayvan bakımevinin kurulmadığına dikkat çekildi.

Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan uyarıda, ilgili kanunlar, yönetmelikler ve genelgeler kapsamında kendilerine tevdi edilen görev ve sorumlulukları yerine getirmediği veya bunlara aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen belediyelerin hukuki ve/veya cezai sorumlulukları doğacağından, bu konudaki yasal yükümlülüklerin yerine getirmeleri gerektiğine işaret edildi. - ORDU