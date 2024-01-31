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Fenerbahçe, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Politika

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Futbolcular, koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla idmanı tamamladı. Fenerbahçe, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.

31.01.2024 18:46
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 24'üncü hafta müsabakasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin devamında iki grup halinde pas çalışmaları yaptı.  Dar alanda pas çalışmalarıyla süren idman, dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Kaynak: DHA

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