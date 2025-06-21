Ferdi Zeyrek İçin Tunceli\'de Anma Etkinliği Düzenlendi

Evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Tunceli'nin Pülümür ilçesinde çıralar yakılar dua edilip lokma dağıtıldı.

Ferdi Zeyrek'i anmak için Pülümür ilçesinde bulunan Düldül Ayağı ziyaretgahına gelen ve aralarında Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun'un da bulunduğu vatandaşlar burada Zeyrek için mumlar yakarak dua etti. Daha sonra Zeyrek için vatandaşlar tarafından pişirilen niyaz ve lokmalar Alevi dedesinin dua vermesinin ardından katılımcılar ile yoldan geçenlere dağıtıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i yad etmek için bir araya geldiklerini kaydeden Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, "Bizim için çok özel bir yer olan Düldül Ayağında insanlar, hemşehrilerimiz lokmalarıyla katılıp hem Ferdi Zeyrek'e rahmet dilediler hem de onun adına lokma dağıttılar. Ferdi Zeyrek partili olmaktan öte insani ilişkileriyle siyaset değil vatandaşa dokunmasıyla öne çıktı ve ölümü Türkiye için acı oldu. Pülümür'de kendisini yad edip ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi. - TUNCELİ