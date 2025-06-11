Ferdi Zeyrek\'in Adı Muratpaşa\'da Bir Parkta Yaşatılacak

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in adının ilçede bir parka verileceğini söyledi. Uysal, konuyla ilgili önergenin temmuz ayı belediye meclisine verileceğini belirtti.

Ferdi Zeyrek, geçtiğimiz günlerde evinde yaşanan bir elektrik kazasında ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 66 saat süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti. 1977 doğumlu olan Zeyrek, mimarlık eğitimi aldıktan sonra uzun yıllar serbest mimar olarak çalıştı. 2024 yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

Zeyrek için memleketi Manisa'da düzenlenen cenaze töreni, on binlerce kişiyi bir araya getirirken, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da cenazeye katılan isimler arasındaydı. Muratpaşa Belediyesi'nin Temmuz ayı meclisinde görüşülmesi beklenen önergenin kabul edilmesi halinde, Ferdi Zeyrek'in adı ilçede bir parka verilerek yaşatılacak. - ANTALYA