FETÖ\'den ihraç asker, ormanı yaktı

Orhaneli ile Harmancık arasında çıkan orman yangını sırasında vatandaşlar tarafından ormanda şüpheli görülen ve sürücüsü olduğu 03 HK 184 plakalı kamyonetin kasasında benzin bidonu bulunan Ufuk Aytekin, (30) şikayet üzerine Kışmanlar köyünde yangın çıkardığı iddiasıyla Harmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

BURSA'DA ORMANI YAKAN HAİN FETÖ'CÜYMÜŞ

Daha önce FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle Hava Kuvvetleri'nden ihraç edilen Ufuk Aytekin, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan sorgulamanın ardından 'Kundaklama' suçundan adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Aytekin kundaklama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İYİ PARTİ'DEKİ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

FETÖ'cü Ufuk Aytekin'in, İYİ Parti Harmancık İlçe Başkanı ve protokol üyeleriyle birlikte görüntüleri ortaya çıktı. Ufuk Aytekin'in İYİ Parti İlçe Başkanlığı'nda Gençlik Kolları ile toplantılara katıldığı, seçim süresince de ilçede parti adına faaliyet yürüttüğü öne sürüldü.