Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dakka'da Bangladeş Dışişleri Bakanı Dr. Khalilur Rahman ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında Dakka'da temaslarına başladı. Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Dr. Khalilur Rahman ile görüşme gerçekleştirdi.

Fidan'ın Bangladeşli mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenlemesi ve ayrıca Cox's Bazar'a giderek Rohinga mülteci kamplarını ziyaret etmesi bekleniyor. - DAKKA